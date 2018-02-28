Боевики заговорили о "карателях" на Донбассе

Сегодня, 11:00

Противник запугивает жителей оккупированных территорий

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики усиленно распространяют среди гражданского населения Горловки слухи о том, что на фронт в район Новолуганского, Доломитного и Гольмовского прибыли "каратели Правого сектора и полка Азов". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

Якобы, констатируют в ИС, призрачные "каратели" прибыли с целью проведения "актов террора и геноцида".

"Какого именно рода акции собираются, по версии оккупантов, проводить прибывшие "отряды карателей" – не уточняется", – отметили эксперты.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление". В частности, по данным ИС, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".

Напомним, в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.
Донбасс, слухи, горловка, боевики
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"Сегодня"

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