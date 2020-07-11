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Боевики закрыли въезд в ОРДЛО: местные жители на коленях умоляли членов ОБСЕ им помочь (видео)

11 июля, 17:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На видео пожилые люди упали на колени перед представителями ОБСЕ

Боевики на Донбассе не пропускают граждан через КПВВ на оккупированную территорию. Люди, которые не могут вернутся домой, просят сотрудников ОБСЕ помочь попасть в ОРДЛО. Соответствующее видео опубликовал блогер Денис Казанский в своем Twitter.

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"Старики на КПВВ "Еленовка" (под контролем "ДНР") падают на колени перед сотрудниками ОБСЕ и умоляют помочь им попасть в ОРДЛО, куда их не пропускают боевики. Посмотрите на эти унижения и издевательства. Вот реальное отношение "ДНР" к жителям Донбасса. Русский мир во всей красе", - написал он.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, недавно мы писали, как на Донбассе оккупанты заблокировали возобновление работы контрольных пунктов въезда и выезда, на КПВВ собрались немалые очереди, а некоторые люди не выдерживали жары и падали в обморок. По данным представителей фонда "Право на оборону", не выдержал летней жары 47-летний мужчина – он потерял сознание, его увезла карета скорой помощи.

Кроме того, ранее жители Донбасса сняли видео, на котором показали, как живется на оккупированных боевиками территориях.

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Также стали известны размеры минимальных зарплат в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Донбасс боевики пункт пропуска оккупанты

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