Боевики заметно увеличили число обстрелов и понесли заслуженные потери

За прошлые сутки, 3 сентября, ситуация на Донбассе оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное "Минском" оружие противник не применял.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское (Луганское направление), Мироновский (Светлодарская дуга), Зайцево и Шумы (под Горловкой), Опытное и Пески (под Донецком), Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский (Мариупольское направление).

Несмотря на действие "школьного" перемирия, противник заметно увеличил количество обстрелов.

При ведении боевых действий за прошлые сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошлые сутки два боевика было уничтожены, еще двое – ранены.

С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении – из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединский и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее, 2 сентября, боевики обострили ситуацию на Донбассе и понесли заслуженные потери. Оккупанты 16 раз открывали огонь по украинским военным. ВСУ потеряли ранеными и травмированными восемь человек, у противника – девять "300-х" и "200-х".

Также напомним, 1 сентября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное "Минском" вооружение противник при этом не применял, но все равно нарвался на "ответку" – три боевика были уничтожены, еще двое ранены.