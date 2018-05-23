Боевики зарываются в землю под Горловкой, гонят на передовую БМП и минометы

После того как ВСУ отбили поселок Чигари, боевики решили укрепить свои оборонные порядки и активно укрепляют позиции под Горловкой. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его данным, отмечается усиление подразделений оккупационных формирований в районе Горловки (в районе отвалов шахты имени Ленина, северо-восточнее Никитовки и в ряде других районов). Фиксируется оборудование дополнительных позиций и размещение дополнительных огневых средств.

Как пишет военный эксперт, отмечено наличие миномётных подразделений (по три-четыре миномёта, в основном 82-мм, в каждом), появление дополнительных огневых средств типа "Утёсов", "Кордов", АГС-17/21. Кроме того, отмечено появление как минимум шести единиц дополнительных бронемашин (в основном БМП-1/2) на этих участках во вторых эшелонах.

В южной части Горловки отмечается грузовой автотранспорт (группами по пять-шесть автомашин) и две группы бронетехники бандформирования "Сомали" – колонна из шести БМП-1/2 и трех МТ-ЛБ и вторая группа из четырех БМП-2.

Кроме того, через Енакиево отмечается переброска небольших подразделении оккупантов (не из состава 3-й омсбр) в сторону Горловки. Фиксировалась колонна из пяти БМП-2, трех БТР-80, несколько "Уралов". Позже проследовали четыре КамАЗа и два МТ-ЛБ.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска во избежание панических настроений устроили душераздирающую пропаганду о якобы наступлении ВСУ и огромных потерях украинских бойцов.

Также ранее Тымчук сообщал, что боевики "бронируют" места в больницах на случай "наступления" ВСУ.