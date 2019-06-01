Боевики затихли на Донбассе – военные
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано
В пятницу, 31 мая, вооруженные формирования пророссийских боевиков 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка – из минометов калибра 82 мм;
- дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовская – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи города Авдеевка – из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия;
- дважды у населенного пункта Старогнатовка – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
- вблизи населенного пункта Травневе – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- у населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Россия скрыто перебрасывает на Донбасс новые партии оружия и боеприпасы.
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