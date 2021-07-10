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Боевики "ЛНР" обвинили СБУ в подготовке заказных убийств (видео)

10 июля 2021 12:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

Якобы девять человек совершали разбойные нападения и убийства на Донбассе

Боевики заявили о задержании девяти человек, которые якобы убивали по указанию СБУ / Фото: коллаж "Сегодня"

Боевики заявили о задержании девяти человек, которые якобы убивали по указанию СБУ / Фото: коллаж "Сегодня"

Боевики "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Боевики заявили, что к убийствам причастны два брата – Виктор и Владимир Овчинники. Якобы одного из них в конце 2017 года завербовала СБУ.

"Он совершил криминальное преступление на территории Старобельска, был задержан полицией Украины, передан в СБУ и там была осуществлена вербовка. Ему были поставлены задачи проводить здесь акции устрашения путем совершения разбоев и убийств для дестабилизации обстановки внутри "республики", – заявил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет.

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Луганские оккупанты считают, что группа совершала разбойные на предпринимателей и убийства с 2019 года. Якобы они причастны к восьми особо тяжким преступлениям, в том числе семи убийствам.

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Боевики даже обыски провели и якобы изъяли семь единиц оружия, 700 патронов и пять килограммов похищенных ювелирных изделий на сумму порядка 10 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что Генеральная прокуратура Украины начала проверку возможного сотрудничества непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с боевиками т. н. "ЛНР", который разрешил "следователям" боевиков допросить в Минске журналиста Романа Протасевича.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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