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Боевиков "спустили с цепи": Россия сняла ограничения на обстрелы

17 февраля, 14:43

Противник и так не соблюдал режим тишины, а теперь и вовсе россияне сняли любые ограничения

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе оккупационным войскам командование разрешило вести обстрелы позиций украинской армии без ограничений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование активизировало меры по провоцированию напряженности на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. В частности, отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

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Кроме того, российскими пропагандистами для навязывания панических настроений среди местного населения распространяются сообщения о якобы подготовке Объединенных сил к наступлению в форме т.н. "блицкрига" и другая ложная информация с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВС Украины.

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На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие
Фото: "Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики устроили "показуху" перед комиссией из РФ и ударили по ВСУ. На оккупированных территориях российские комиссии проверяют состояние вражеского войска и его готовность к боевым действиям.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной – боевики продолжают использовать запрещенное оружие. 16 февраля враг совершил девять обстрелов позиций украинской армии.

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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