Боевиков усиливают российскими снайперами: что затеяла Россия

Оккупационные войска решили сменить тактику на передовой – от тяжелого вооружения перешли к опасным снайперам

Фото: EPA

Россия снова перебрасывает на Донбасс снайперов для нанесения как можно большего урона украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование усиливает передовые подразделения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" снайперами. Эти меры оккупанты проводят с целью недопущения стабилизации обстановки, нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирование наших воинов на открытие огня.

При этом, оккупанты используют тактику прикрытия действий снайперов ведением огня из минометов, гранатометов и стрелкового оружия с целью недопущения выявления их огневых позиций. Так, в состав снайперских пар противника входят российские кадровые военнослужащие.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря Россия перебросила на Донбасс снайперов и спецназ. Россияне привлекли военных, у которых есть серьезный диверсионный опыт. В связи с этим подразделения ВСУ готовы к появлению российских стрелков.

Напомним, недавно на Донбассе был убит вражеским снайпером боец ВСУ. Военнослужащий копал окопы, а в это время он уже был на прицеле у российского снайпера.

Также в октябре от пули российского снайпера погибла солдат 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярослава Никоненко. Подробней смотрите в сюжете:

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