Богатый улов: на Донбассе задержали 10 боевиков

За минувшую неделю в Донецкой области разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, все они в течение апреля-июня 2014 несли службу на блокпостах боевиков в Краматорске, Славянске и Лимане, незаконно проверяли граждан и осматривали их транспорт.

"Трое "постовых" начали свою "карьеру" по блокированию военной техники ВСУ вблизи г. Карачун. Задержанные рассказали, что к ним в поселок приехали вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков, в балаклавах, собрали жителей и среди желающих пополнить ряды "ополченцев" назначили "старших". Новобранцев распределили по блокпосту боевиков. Через некоторое время для массовки на блокпосты стали приезжать автобусы с подставными лицами – ни один из мужчин не ориентировался на местности. Их главной задачей было блокировать проезд техники ВСУ, провоцировать украинских военных и агитировать людей пополнять ряды бандформирований", – рассказали в полиции.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, боевики сорвали разведение сил на Донбассе.

"Сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня. НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", – добавили в СЦКК.