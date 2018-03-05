Богатый улов: на Донбассе задержали 10 боевиков

Сегодня, 16:49

Подробности раскрыли в полиции Донецкой области

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшую неделю в Донецкой области разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, все они в течение апреля-июня 2014 несли службу на блокпостах боевиков в Краматорске, Славянске и Лимане, незаконно проверяли граждан и осматривали их транспорт.

"Трое "постовых" начали свою "карьеру" по блокированию военной техники ВСУ вблизи г. Карачун. Задержанные рассказали, что к ним в поселок приехали вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков, в балаклавах, собрали жителей и среди желающих пополнить ряды "ополченцев" назначили "старших". Новобранцев распределили по блокпосту боевиков. Через некоторое время для массовки на блокпосты стали приезжать автобусы с подставными лицами – ни один из мужчин не ориентировался на местности. Их главной задачей было блокировать проезд техники ВСУ, провоцировать украинских военных и агитировать людей пополнять ряды бандформирований", – рассказали в полиции.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, боевики сорвали разведение сил на Донбассе.

"Сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня. НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", – добавили в СЦКК.
Донбасс, расследование, боевики
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Богатый улов: на Донбассе задержали 10 боевиков ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Курт Волкер. Фото: архив

"Л/ДНР" ликвидировать: в России объяснили слова Волкера

Сегодня, 15:39

Радзиховский расшифровал слова американского дипломата и сказал, что тот имел в виду

Другие регионы

Мужчины не смогли договориться без драки. Фото: telegraf.com.ua

В Житомирской области посетители кафе открыли стрельбу: погиб молодой парень

Сегодня, 14:50

Пострадавший скончался в больнице вследствие огнестрельного ранения
Загрузка...

Донбасс

Фото: Союз "Народная память"

Военные рассказали, почему боевики сорвали перемирие на Донбассе

Сегодня, 14:45

Украинская сторона СЦКК объяснила мотивы противника

Россия

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

Эксперт рассказал, сколько России приходится тратить на Сирию, Донбасс и Крым

Сегодня, 14:19

В России идет массовое укрепление среднего класса в погонах, говорит Михаил Пашков

Донбасс

Фото: AFP

Боевики пошли на штурм у Павлополя: появились подробности

Сегодня, 14:08

Украинские военные нанесли урон противнику

Украина

Миротворцы. Фото: архив

К концу года миротворцы могут зайти на Донбасс: эксперт разъяснил ситуацию

Сегодня, 13:49

Стариков рассказал, как Украина готовится к вводу "голубых касок" на Донбасс

Донбасс

Фото: AFP

Россияне ищут "пушечное мясо" для Сирии на Донбассе - разведка

Сегодня, 13:34

Украинские военные рассказали, что происходит на оккупированных территориях

Украина

Степан Полторак и Петер Хультквист. Фото: mil.gov.ua

Подготовка ВСУ и скандинавы-миротворцы на Донбассе: о чем говорили Полторак и министр обороны Швеции

Сегодня, 12:56

Стокгольм сможет влиять на ситуацию в Финляндии и странах Балтии
Загрузка...