Богдан из Горловки: "Бабушка просто сидела и молилась"

Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают знакомить читателей с героями совместного спецпроекта "Донбасс и Мирные. Дети"

Вооруженный конфликт на Донбассе оставляет глубокий шрам на душах детей. Так, 10-летний Богдан Зинченко из Горловки навсегда запомнил одни из первых обстрелов.

"Бабушка просто сидела и молилась. У нее был нервный тик и волосы поседели", – говорит Богдан.

Но даже в самых тяжелых ситуациях дети остаются детьми. Мальчик вспоминает, как во время одного из обстрелов познакомился со своим будущим лучшим другом.

"Стреляли около двух дней, и когда сказали, что в 12:00 будет перемирие, я просто сидел и смотрел на часы. В наш дом попал снаряд и вылетело стекло", – делится воспоминаниями о тех днях Богдан.

Впрочем, много рассказывать и вспоминать о пережитом Богдан не любит:

"Лучше, чтобы не знали всех этих ужасов. Когда не знаешь, попадет или нет снаряд в твой дом. Очень страшно".

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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