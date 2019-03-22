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Бои на Донбассе: бойца ВСУ убил снайпер, а у боевиков уничтожены гранатометчик и пулеметчик

Сегодня, 16:17

Стали известны подробности боестолкновений на передовой – украинские воины дали достойный ответ врагу

Фото: Минобороны Украины
Бои на Донбассе: бойца ВСУ убил снайпер, а у боевиков уничтожены гранатометчик и пулеметчик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/309/5c94ee3097140.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/309/5c94ee3097140.jpg Донбасс Стали известны подробности боестолкновений на передовой – украинские воины дали достойный ответ врагу

Во время вчерашних боев на Донбассе боевики понесли потери после того, как получили ответный огонь от ВСУ за свои провокации. Однако не обошлось без жертв и у украинской армии. В Минобороны рассказали, как бойцы ВСУ ценой своего здоровья и даже жизни остановили врага.

Как сообщили военные, враг с целью проведения разведки боем и прикрытия выдвижения огневой группы открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям отдельной механизированной бригады, которая обороняет Авдеевку. Под прикрытием огня противник предпринял попытку прорваться.

"Это вовремя заметил солдат Максим Сирин, который в то время находился на взводном опорном пункте. Он открыл огонь, прижал вражескую группу к земле и заставил противника отступить. Уход враг прикрывал огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Одна из пуль оборвала жизнь Максима. За мужество солдата Максима Сирина будет подано к награде (посмертно)", – рассказал спикер Минобороны.

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Также произошел бой на Мариупольском направлении днем около 13:00, где боевики попытались вскрыть огневые позиции украинских военных, устроив провокационный обстрел.

"Наводчик-оператор солдат Дмитрий Олейник, который нес службу на наблюдательном посту, открыл огонь и уничтожил пулеметный расчет противника. В то же время огонь открыл вражеский снайпер, в результате выстрела которого наш защитник получил ранение. После оказания неотложной помощи, Дмитрий был доставлен в военный госпиталь. За проявленное мужество солдата Дмитрия Олийныка будет подано к награде", – рассказали в Минобороны.

Практически в то же время оккупанты атаковали позиции ВСУ на Горловском направлении из автоматических станковых гранатометов, но на их огонь ответил солдат Александр Пинчук, который метким выстрелом уничтожил гранатометный расчет врага. Однако во время боя одна из гранат боевиков разорвалась недалеко от нашего воина, в результате чего Александр получил ранения. Он также будет представлен к награде.

Напомним, что уже с начала текущих суток боевики били из минометов и ВСУ понесли потери. На одном из направлений враг выпустил 40 мин по позициям украинской армии.

Также напомним, что 20 марта на фронте также завязались не шуточные бои – и ВСУ, и боевики пустили в ход снайперов. Вражеский снайпер подстрелил бойца ВСУ, а возле командира спецподразделения рядом разорвалась мина.

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Тег Донбасс, снайпер, бой, ВСУ, боевики

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