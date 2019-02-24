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Бои на Донбассе: и украинская армия, и боевики понесли потери

Сегодня, 07:25

Противник бил из запрещенного вооружения, но получил достойную "ответку" от украинских воинов

Фото: Минобороны Украины
Бои на Донбассе: и украинская армия, и боевики понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/22a/274/5c722a274cc4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/22a/274/5c722a274cc4a.jpg Донбасс Противник бил из запрещенного вооружения, но получил достойную «ответку» от украинских воинов

Враг продолжает атаковать позиции украинской армии на Донбассе. 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. Помимо минометов противник применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ:

  • из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Водяное;
  • из минометов калибра 82 мм – вблизи Красногоровки;
  • из противотанкового ракетного комплекса – в районе Чермалыка;
  • дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции украинской армии:

  • трижды из минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Крымское;
  • дважды из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Екатериновка;
  • со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у села Новозвановка.

В результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ. Ответным огнем украинские защитники уничтожили двух боевиков и еще двоих ранили.

Напомним, 22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупанты отправили на передовую неподготовленный личный состав и боевики накрыли минометным огнем свои же позиции.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, ООС

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