Более 11 тысяч продуктовых наборов доставят мобильные волонтеры в марте на Донбасс

Наборы выживания для 24 населенных пунктов "серой зоны" привезут бригады мобильной выдачи в марте. Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать мирным жителям, выдавая продуктовые наборы непосредственно на линии соприкосновения – там, где самая сложная гуманитарная ситуация. От обстрелов сильно пострадала инфраструктура региона, разрушено много зданий. Постоянно нарушается электроснабжение, водоснабжение, поставка продуктов питания и медикаментов. По данным ООН, более миллиона человек на Донбассе испытывают недостаток продовольствия.

Поэтому в зоне военного конфликта действуют стационарные пункты выдачи продуктовых наборов, куда приходят люди, нуждающиеся в помощи. Уже более 12 миллионов наборов по обе стороны линии соприкосновения Гуманитарный штаб выдал за все время работы.

К сожалению, до стационарных пунктов могут добраться не все мирные жители. Для них в мае 2015 года были созданы мобильные бригады, которые доставляют продукты туда, где нет возможности открыть стационарные пункты.

"Мобильные бригады – уникальная система доставки наборов выживания наиболее незащищенным категориям населения, среди них старики, инвалиды, дети и многодетные семьи, – рассказывает Михаил Катеринчак, руководитель программы "Помощь населению". – Разработанная Гуманитарным штабом, она уже почти три года помогает фактически спасти от голода тысячи людей".

В марте мобильные волонтеры отправятся в "серую зону", чтобы доставить более 11 тысяч наборов выживания мирным жителям. Ниже представлен график выездов мобильных бригад в марте 2018 года. Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Штаба 0-800-509-001.