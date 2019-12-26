Более 14 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в январе

/ Фото: fdu.org.ua

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В январе Фонд Рината Ахметова доставит наборы выживания жителям 11 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 14 000 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Бахмутский, Попаснянский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 17, 23 и 28 января в Станице Луганской", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди 11 наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

График выдачи в январе

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 16.01.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН НОВОТРОИЦКОЕ НОВОТРОИЦКОЕ, КОШЕВОГО 36, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК" 17.01.2020 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН НОВОТРОИЦКОЕ НОВОТРОИЦКОЕ, КОШЕВОГО 36, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК" 21.01.2020 БАХМУТСКИЙ Р-Н НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА С.ОДРАДОВКА, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2; КОДЕМА, СОВЕТСКАЯ 69; НОВОЛУГАНСКОЕ, ПЕРВОМАЙСКАЯ 38; ТРАВНЕВОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 22.01.2020 ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ С.ЛУГАНСКОЕ, АРТЕМА 7; ТРОИЦКОЕ ПЕР. ОБОРОННЫЙ 1 23.01.2020 ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН ЗОЛОТОЕ МЕДИЦИНСКАЯ 1/3 24.01.2020 28.01.2020 МАРЬИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОГОРОВКА УЛ. ЛОМОНОСОВА 18

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