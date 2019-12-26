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Более 14 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в январе

26 декабря, 09:49

Продуктовые наборы доставят в 11 населенных пунктов

/ Фото: fdu.org.ua

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В январе Фонд Рината Ахметова доставит наборы выживания жителям 11 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 14 000 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Бахмутский, Попаснянский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 17, 23 и 28 января в Станице Луганской", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди 11 наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

График выдачи в январе

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

16.01.2020

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

НОВОТРОИЦКОЕ

НОВОТРОИЦКОЕ, КОШЕВОГО 36, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК"

17.01.2020

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

НОВОТРОИЦКОЕ

НОВОТРОИЦКОЕ, КОШЕВОГО 36, ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК"

21.01.2020

БАХМУТСКИЙ Р-Н

НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА

С.ОДРАДОВКА, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2;

КОДЕМА, СОВЕТСКАЯ 69;

НОВОЛУГАНСКОЕ, ПЕРВОМАЙСКАЯ 38; ТРАВНЕВОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5

22.01.2020

ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ

С.ЛУГАНСКОЕ, АРТЕМА 7; ТРОИЦКОЕ ПЕР. ОБОРОННЫЙ 1

23.01.2020

ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН

ЗОЛОТОЕ

МЕДИЦИНСКАЯ 1/3

24.01.2020

28.01.2020

МАРЬИНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОГОРОВКА

УЛ. ЛОМОНОСОВА 18

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Донбасс фонд Рината Ахметова Гуманитарный штаб бригады мобильной выдачи

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