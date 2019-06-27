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Более 17 000 жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле

27 июня, 13:45

Продуктовые наборы доставят жителям 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения

Фото: fdu.org.ua

В июле мобильные волонтеры Фонда Рината Ахметова доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

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Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11–13 июля) и Станице Луганской (11–12 июля и 15–19 июля).

"Жители населенных пунктов вдоль линии соприкосновения особо остро нуждаются в поддержке. Инфраструктура там разрушена, и это негативно сказывается на гуманитарной ситуации. Многие люди потеряли работу и оказались на грани выживания. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой. Бригады мобильной выдачи работают в самых горячих точках Донбасса, и вместе с помощью они приносят с собою надежду", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

График выездов бригад мобильной выдачи в июле:

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

02.07.2019

Волновахский р-н

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Бахчевик, Центральная 5;

Андреевка, Мира 1

04.07.2019

Волновахский р-н

Новотроицкое

 Новотроицкое, Комсомольский,

здание ДК "Горняк"

05.07.2019

Новотроицкое

Новотроицкое, Покровского 148

10-11.07.2019

Бахмутский р-н

Мироновский

Мироновский, ул. Мира 14

16-17.07.2019

Новоайдарский р-н,                   Станично-Луганский р-н

Трехизбенка,                                    Петропавловка

Трехизбенка, ул. Щорса1;                                 Петропавловка, ул. Мира 80

23-24.07.2019

Марьинский р-н

Красногоровка

ул. Ломоносова 18

26.07.2019

Бахмутский р-н

Зайцево 2 ( Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка

Бахмутка, Центральная;

Жованка, ул. Мануильского 68;

Маайорск, ул. Кольцова 7/1;

Курдюмовка, ж/д станция

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Тег Донбасс, помощь, БМВ, фонд Рината Ахметова, продуктовые наборы, бригады мобильной выдачи

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