Более 17 000 жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле

Продуктовые наборы доставят жителям 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения

Фото: fdu.org.ua

В июле мобильные волонтеры Фонда Рината Ахметова доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11–13 июля) и Станице Луганской (11–12 июля и 15–19 июля).

"Жители населенных пунктов вдоль линии соприкосновения особо остро нуждаются в поддержке. Инфраструктура там разрушена, и это негативно сказывается на гуманитарной ситуации. Многие люди потеряли работу и оказались на грани выживания. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой. Бригады мобильной выдачи работают в самых горячих точках Донбасса, и вместе с помощью они приносят с собою надежду", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

График выездов бригад мобильной выдачи в июле:

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 02.07.2019 Волновахский р-н Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное Бахчевик, Центральная 5; Андреевка, Мира 1 04.07.2019 Волновахский р-н Новотроицкое Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК "Горняк" 05.07.2019 Новотроицкое Новотроицкое, Покровского 148 10-11.07.2019 Бахмутский р-н Мироновский Мироновский, ул. Мира 14 16-17.07.2019 Новоайдарский р-н, Станично-Луганский р-н Трехизбенка, Петропавловка Трехизбенка, ул. Щорса1; Петропавловка, ул. Мира 80 23-24.07.2019 Марьинский р-н Красногоровка ул. Ломоносова 18 26.07.2019 Бахмутский р-н Зайцево 2 ( Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка Бахмутка, Центральная; Жованка, ул. Мануильского 68; Маайорск, ул. Кольцова 7/1; Курдюмовка, ж/д станция

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