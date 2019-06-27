Более 17 000 жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле
Продуктовые наборы доставят жителям 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения
В июле мобильные волонтеры Фонда Рината Ахметова доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.
Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11–13 июля) и Станице Луганской (11–12 июля и 15–19 июля).
"Жители населенных пунктов вдоль линии соприкосновения особо остро нуждаются в поддержке. Инфраструктура там разрушена, и это негативно сказывается на гуманитарной ситуации. Многие люди потеряли работу и оказались на грани выживания. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой. Бригады мобильной выдачи работают в самых горячих точках Донбасса, и вместе с помощью они приносят с собою надежду", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.
Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.
График выездов бригад мобильной выдачи в июле:
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
02.07.2019
Волновахский р-н
Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное
Бахчевик, Центральная 5;
Андреевка, Мира 1
04.07.2019
Волновахский р-н
Новотроицкое
Новотроицкое, Комсомольский,
здание ДК "Горняк"
05.07.2019
Новотроицкое
Новотроицкое, Покровского 148
10-11.07.2019
Бахмутский р-н
Мироновский
Мироновский, ул. Мира 14
16-17.07.2019
Новоайдарский р-н, Станично-Луганский р-н
Трехизбенка, Петропавловка
Трехизбенка, ул. Щорса1; Петропавловка, ул. Мира 80
23-24.07.2019
Марьинский р-н
Красногоровка
ул. Ломоносова 18
26.07.2019
Бахмутский р-н
Зайцево 2 ( Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка
Бахмутка, Центральная;
Жованка, ул. Мануильского 68;
Маайорск, ул. Кольцова 7/1;
Курдюмовка, ж/д станция
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