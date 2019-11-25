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Более 18 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в декабре

25 ноября, 17:03

Бригада мобильной выдачи привезет помощь в Марьинский, Волновахский, Ясиноватский и Торецкий районы

/ Фото: fdu.org.ua

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В декабре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 38 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 18 091 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, привезет помощь в Марьинский, Волновахский, Ясиноватский и Торецкий районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 10 декабря в Светлодарске и 10, 12 и 16 декабря – в Авдеевке", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в декабре

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

04.12.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ, ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

НОВОМИХАЙЛОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64; ПАРАСКОВЕЕВКА, ЗАРЕЧНАЯ 25;

СЛАВНОЕ, ПЕРЕДОВАЯ 4;

ЗОРЯНОЕ, МИРА 3

06.12.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА

ГЕОРГИЕВКА, ГАГАРИНА 2; МАКСИМИЛЬЯНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100

10.12.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

ЧЕРМАЛЫК, ОРЛОВСКОЕ, ФЕДОРОВКА

ЧЕРМАЛЫК, МИРА 17;

ОРЛОВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 31; ФЕДОРОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1

12.12.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

БУГАС, ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНОДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА

БУГА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ЛЕСНОЕ, МИРА 7;

ПОЛЬНОЕ, САДОВАЯ 1;

СТАНЦИЯ ЮЖНОДОНБАССКАЯ 1

13.12.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ

БЕРЕЗОВОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ 1-А;

СЛАДКОЕ, ВЕТЕРАНОВ 21;

ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 43;

СТЕПНОЕ, ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А

17.12.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЕДИНСКОЕ (в т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ

БЕРДЯНСКОЕ, МОРСКАЯ 11-А;

СОПИНО, КУРОРТНАЯ 17- А;

ЛЕБЕДИНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ);

ПИОНЕРСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ 24; ПРИМОРСКОЕ, ШКОЛЬНАЯ 37-А;

19-20.12.2019

ТОРЕЦКИЙ Г/С

ПИВНИЧНОЕ, ДРУЖБА, ШУМЫ

ПИВНИЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5

23.12.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ГРАНИТНОЕ

ГРАНИТНОЕ, Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 (ЗДАНИЕ СОВЕТА)

24.12.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ

НЕТАЙЛОВО, БЕЗКОРОВАЙНОГО 1-А; НЕВЕЛЬСКОЕ, МОЛОДЕЖНАЯ 1-А;

СЕВЕРНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30;

ПЕСКИ, СТЕПНАЯ И ОЛИМПИЙСКАЯ (АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА);

ОПЫТНОЕ, НАУЧНАЯ 21-А И ДРУЖБЫ 36; ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 21; ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПАРКОВАЯ 6.

25.12.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАРЬИНКА

МАРЬИНКА, ДРУЖБЫ 29 (ДК)

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Гуманитарный штаб фонд Рината Ахметова бригады мобильной выдачи

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