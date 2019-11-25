Более 18 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в декабре

Бригада мобильной выдачи привезет помощь в Марьинский, Волновахский, Ясиноватский и Торецкий районы

/ Фото: fdu.org.ua

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В декабре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 38 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 18 091 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, привезет помощь в Марьинский, Волновахский, Ясиноватский и Торецкий районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 10 декабря в Светлодарске и 10, 12 и 16 декабря – в Авдеевке", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в декабре

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 04.12.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ, ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ НОВОМИХАЙЛОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64; ПАРАСКОВЕЕВКА, ЗАРЕЧНАЯ 25; СЛАВНОЕ, ПЕРЕДОВАЯ 4; ЗОРЯНОЕ, МИРА 3 06.12.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ГЕОРГИЕВКА, ГАГАРИНА 2; МАКСИМИЛЬЯНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100 10.12.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н ЧЕРМАЛЫК, ОРЛОВСКОЕ, ФЕДОРОВКА ЧЕРМАЛЫК, МИРА 17; ОРЛОВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 31; ФЕДОРОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1 12.12.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н БУГАС, ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНОДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА БУГА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ЛЕСНОЕ, МИРА 7; ПОЛЬНОЕ, САДОВАЯ 1; СТАНЦИЯ ЮЖНОДОНБАССКАЯ 1 13.12.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ БЕРЕЗОВОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ 1-А; СЛАДКОЕ, ВЕТЕРАНОВ 21; ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 43; СТЕПНОЕ, ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А 17.12.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ЛЕБЕДИНСКОЕ (в т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ БЕРДЯНСКОЕ, МОРСКАЯ 11-А; СОПИНО, КУРОРТНАЯ 17- А; ЛЕБЕДИНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ПИОНЕРСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ 24; ПРИМОРСКОЕ, ШКОЛЬНАЯ 37-А; 19-20.12.2019 ТОРЕЦКИЙ Г/С ПИВНИЧНОЕ, ДРУЖБА, ШУМЫ ПИВНИЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5 23.12.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ГРАНИТНОЕ ГРАНИТНОЕ, Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 (ЗДАНИЕ СОВЕТА) 24.12.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ НЕТАЙЛОВО, БЕЗКОРОВАЙНОГО 1-А; НЕВЕЛЬСКОЕ, МОЛОДЕЖНАЯ 1-А; СЕВЕРНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30; ПЕСКИ, СТЕПНАЯ И ОЛИМПИЙСКАЯ (АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА); ОПЫТНОЕ, НАУЧНАЯ 21-А И ДРУЖБЫ 36; ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 21; ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПАРКОВАЯ 6. 25.12.2019 МАРЬИНСКИЙ Р-Н МАРЬИНКА МАРЬИНКА, ДРУЖБЫ 29 (ДК)

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