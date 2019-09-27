Более 19 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в октябре

Бригады мобильной выдачи привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий районы и в Мариуполь

/ Фото: fdu.org.ua

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В октябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 25 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 19 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригады мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий районы и в Мариуполь. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 9 октября в Светлодарске, а 16 и 21 октября – в Авдеевке", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Системная и масштабная помощь мирным жителям охваченного конфликтом региона продолжается 6-й год. За это время Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи помощи в сентябре:

Дата приезда Город, район (Донецкая область) сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 01.10.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН НОВОТРОИЦКОЕ НОВОТРОИЦКОЕ КОШЕВОГО, 36 ЗДАНИЕ ДК "ГОРНЯК" 02.10.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН НОВОТРОИЦКОЕ НОВОТРОИЦКОЕ ПОКРОВСКОГО, 146 03.10.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н УМАНСКОЕ , ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО, ТОНЕНЬКОЕ, СЕМЕНОВКА , БЕРДЫЧИ, ПЕТРОВСКОЕ ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 3 (ДК); ЛАСТОЧКИНО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1 (МАГАЗИН); УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ 49А (КЛУБ); ТОНЕНЬКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ (МАГАЗИН); СЕМЕНОВКА (МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ СЕЛА); БЕРДЫЧИ – ПЕТРОВСКОЕ МИРА 42 (МАГАЗИН); КАМЕНКА СВОБОДЫ 1Б (ДК); ВЕСЕЛОЕ КОЛХОЗНАЯ 10. 08.10.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН НИКОЛАЕВКА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 59 (ЗДАНИЕ ДК) 9-10-11.10.2019 МАРИУПОЛЬ МАРИУПОЛЬ УЛ. КУПРИНА 10 16-17.10.2019 ТОРЕЦКИЙ Г/С СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ СЕВЕРНЫЙ , ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 5 ДОМ БЫТА ГОРНЯК 22.10.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНОГО, 1А; НЕВЕЛЬСКОЕ МОЛОДЕЖНАЯ, 1А; СЕВЕРНОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 30; ПЕСКИ СТЕПНАЯ И ОЛИМПИЙСКАЯ (АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА); ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21А И ДРУЖБЫ 36; ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21; ПЕРВОМАЙСКОЕ ПАРКОВАЯ, 6. 24.10.2019 ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН ГРАНИТНОЕ ГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 (ЗДАНИЕ СОВЕТА) 25.10.2019 ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н МАРЬИНКА МАРЬИНКА, ДРУЖБЫ 29 (ДК)

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