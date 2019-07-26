Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе

26 июля, 14:35

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001

В августе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, расположенного вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. 

"Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять помощь самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. В августе бригады мобильной выдачи привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Марьинский, Славянский районы и сателлиты Торецка. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (14 августа), Авдеевке (20-23 августа), Новгородском (27-30 августа) и Передельском (28 августа)", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

Медики назвали самые "вредные" каши

Диета по группе крови: охотничья первая

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Делай тело: как сжечь жир на животе

СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

6 самых важных продуктов для женского здоровья

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Что говорит Добронравов о Зеленском

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Бузова рассказала о свадьбе

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу?

Ученые назвали продукт, который спасает от инфаркта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь