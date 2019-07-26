Более 20 000 человек получат помощь Рината Ахметова в августе

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001

В августе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, расположенного вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 20 тысяч человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять помощь самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. В августе бригады мобильной выдачи привезут помощь в Волновахский, Ясиноватский, Марьинский, Славянский районы и сателлиты Торецка. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске (14 августа), Авдеевке (20-23 августа), Новгородском (27-30 августа) и Передельском (28 августа)", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.



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