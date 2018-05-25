Более 20 тысяч человек получат в июне продуктовую помощь от Штаба Рината Ахметова (график выезда БМВ)

В июне Гуманитарный штаб Рината Ахметова окажет помощь жителям 48 населенных пунктов Донбасса. Будет выдано более 20 тысяч продуктовых наборов. Для 43-х городов, сел и поселков наборы выживания доставят бригады мобильной выдачи. Также люди смогут получить помощь в стационарных пунктах выдачи, которые организовал Штаб. Продукты предназначены для самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью, многодетных семей. Для тех, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать.

"Гуманитарная ситуация в "серой зоне" остается крайне тяжелой. Мало того, что люди постоянно страдают от обстрелов, зачастую им попросту не на что купить продукты. Работы в прифронтовых населенных пунктах практически нет. Выжить сложно, особенно инвалидам, старикам, детям. Самые необходимые продукты им доставляет Штаб Рината Ахметова, – рассказал Михаил Катеринчак, менеджер проекта "Помощь населению" Гуманитарного штаба. – Кроме того, Штаб не забывает о тех, кто был вынужден выехать из зоны вооруженного конфликта. Так, 8 июня будет организована выдача продуктов для самых нуждающихся переселенцев, проживающих в Святогорске. Всего июне помощь Штаба получит 20 451 человек".

Сейчас Штаб Рината Ахметова регулярно оказывает помощь мирным жителям 85 населенных пунктов Донбасса. За время работы, которая продолжается четвертый год, выдано свыше 12 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в июне