Более 20 тысяч человек получат в июне продуктовую помощь от Штаба Рината Ахметова (график выезда БМВ)

Сегодня, 15:48

Бригады мобильной выдачи помогут жителям 48 населенных пунктов Донбасса

Более 20 тысяч человек получат в июне продуктовую помощь от Штаба Рината Ахметова (график выезда БМВ)

В июне Гуманитарный штаб Рината Ахметова окажет помощь жителям 48 населенных пунктов Донбасса. Будет выдано более 20 тысяч продуктовых наборов. Для 43-х городов, сел и поселков наборы выживания доставят бригады мобильной выдачи. Также люди смогут получить помощь в стационарных пунктах выдачи, которые организовал Штаб. Продукты предназначены для самых нуждающихся: стариков, детей, людей с инвалидностью, многодетных семей. Для тех, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать.

"Гуманитарная ситуация в "серой зоне" остается крайне тяжелой. Мало того, что люди постоянно страдают от обстрелов, зачастую им попросту не на что купить продукты. Работы в прифронтовых населенных пунктах практически нет. Выжить сложно, особенно инвалидам, старикам, детям. Самые необходимые продукты им доставляет Штаб Рината Ахметова, – рассказал Михаил Катеринчак, менеджер проекта "Помощь населению" Гуманитарного штаба. – Кроме того, Штаб не забывает о тех, кто был вынужден выехать из зоны вооруженного конфликта. Так, 8 июня будет организована выдача продуктов для самых нуждающихся переселенцев, проживающих в Святогорске. Всего июне помощь Штаба получит 20 451 человек".

Сейчас Штаб Рината Ахметова регулярно оказывает помощь мирным жителям 85 населенных пунктов Донбасса. За время работы, которая продолжается четвертый год, выдано свыше 12 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в июне

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которого осуществляется выдача

Адрес выдачи

05.06.2018

Волновахский

район

Гнутово, Павлополь,

Пищевик, Черненко

Гнутово, Центральная 25;

Павлополь, Сивухина 77;

Пищевик, Армейская 1;

Черненко, Дачная 14

07.06.2018

Ясиноватский

район

Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное

Нетайлово,  Безкоровайная 2;

Невельское, Центральная;

Северный,  Центральная 30;

Пески,  Олимпийская и Степная;

Опытное,  Научная 21 и Дружбы;

Водяное,  Юбилейная 21

08.06.2018

Славянский район

Святогорск

Святогорск, Островского 9

12.06.2018

Волновахский район

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Андреевка, Мира 1;

Бахчевик, Центральная 5

13.06.2018

Волновахский район

Лебединское

(в т.ч. Водяное),

Бердянское, Сопино, Пионерское, Приморское

Лебединское, Центральная 24 (бывшая Советская);

Бердянское, Морская 11 А;

Сопино, Азовская 4;

Пионерское, Набережная 24;

Приморское, Школьная 37 А

15.06.2018

Марьинский район

Новомихайловка, Парасковиевка, Славное, Зоряное, Желанное 1 и 2,

Александрополь

Новомихайловка, Центральная 64;

Парасковиевка, Заречная 25;

Славное, Трактовая 2;

Зоряное, Мира 3

19.06.2018

Волновахский

район

Бугас, Лесное, Польное, Южнодонбасская Ольгинского совета

Бугас, Центральная 35 (бывшая Советская);

Лесное, Мира 7;

Польное, Садовая 1;

Станция Южнодонбасская 1

20.06. 2018

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК "Горняк"

21.06.2018

Марьинский район

Георгиевка, Максимильяновка

Георгиевка, Центральная 5;

Максимильяновка,

Центральная 100

22.06. 2018

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Поктовского 148

26.06.2018

Марьинский район

Марьинка

Марьинка, Дружбы 29

27.06.2018

Марьинский район

Марьинка

Марьинка, Дружбы 29

27.06.2018

Ясиноватский

район

Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое, Семеновка, Бердычи, Петровское

Уманское, Солнечное (бывшая Свердлова);

Орловка, Елагина 37;

Ласточкино – магазин; Тоненькое – магазин;

Семеновка, Центральная 50; Бердычи, Мира 30
Донбасс, помощь, БМВ, график, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, бригады мобильной выдачи

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Источник:

"Сегодня"

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