Более 22 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в ноябре

Наборы выживания предназначены для самых нуждающихся: детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями

/ Фото: fdu.org.ua

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В ноябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 24 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 22 026 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий, Бахмутский, Марьинский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 7, 12 и 15 ноября в Станице Луганской, 15 и 18 ноября – в Новгородском, 15 ноября – в Передельском", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в ноябре

Дата приезда Город, район (Донецкая область) Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 05.11.2019 Волновахский р-н Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное Бахчевик, Центральная 5; Андреевка, Мира 1 07.11.2019 Торецкий Г/С Железное, Южное Железное, ул. Пионеров 14; Южный, ул. Чернышевского, у здания магазина 08.11.2019 Щербиновка, Петровка Щербиновка, ул. Вишневая 33 а 11.11.2019 Ясиноватский р-н Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка Александрополь, ул. Донецкая; Верхнеторецкое, ул.Парковая 4; Новобахмутовка, ул. Школьная 2 14-15.11.2019 Бахмутский р-н Мироновский Мироновский, ул. Мира 14 19.11.2019 Волновахский р-н Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко Гнутово, ул. Центральная 25; Павлополь, ул. Сивухина 77; Пищевик, ул. Армейская 1; Черненко, ул. Дачная,14 21-22.11.2019 Новоайдарский р-н, Станично-Луганский р-н Трехизбенка, Петропавловка Трехизбенка, ул. Щорса 1; Пертопавловка, ул. Мира 80 26-27.11.2019 Марьинский р-н Красногоровка ул. Ломоносова, 18 29.11.2019 Бахмутский р-н Зайцево 2 (Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка Бахмутка, Центральная; Жованка, ул. Мануильского 68; Майорск, ул. Кольцова 7/1; Курдюмовка, ж/д станция

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