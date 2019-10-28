Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

Более 22 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в ноябре

28 октября, 15:16

Наборы выживания предназначены для самых нуждающихся: детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями

/ Фото: fdu.org.ua

Реклама

В ноябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 24 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 22 026 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

"Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий, Бахмутский, Марьинский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 7, 12 и 15 ноября в Станице Луганской, 15 и 18 ноября – в Новгородском, 15 ноября – в Передельском", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в ноябре

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

05.11.2019

Волновахский р-н

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Бахчевик, Центральная 5; Андреевка, Мира 1

07.11.2019

Торецкий Г/С

Железное, Южное

Железное, ул. Пионеров 14; Южный, ул. Чернышевского, у здания магазина

08.11.2019

Щербиновка, Петровка

Щербиновка, ул. Вишневая 33 а

11.11.2019

Ясиноватский р-н

Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка

Александрополь, ул. Донецкая; Верхнеторецкое, ул.Парковая 4; Новобахмутовка, ул. Школьная 2

14-15.11.2019

Бахмутский р-н

Мироновский

Мироновский, ул. Мира 14

19.11.2019

Волновахский р-н

Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко

Гнутово, ул. Центральная 25; Павлополь, ул. Сивухина 77; Пищевик, ул. Армейская 1; Черненко, ул. Дачная,14

21-22.11.2019

Новоайдарский р-н, Станично-Луганский р-н

Трехизбенка, Петропавловка

Трехизбенка, ул. Щорса 1; Пертопавловка, ул. Мира 80

26-27.11.2019

Марьинский р-н

Красногоровка

ул. Ломоносова, 18

29.11.2019

Бахмутский р-н

Зайцево 2 (Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка

Бахмутка, Центральная; Жованка, ул. Мануильского 68; Майорск, ул. Кольцова 7/1; Курдюмовка, ж/д станция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Гуманитарный штаб фонд Рината Ахметова

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вооруженные
Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в ЗолотомПолитика
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...