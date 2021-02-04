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Более 60 пистолетов и 1600 гранат: в Мариуполе нашли большой тайник с оружием (видео)

4 февраля, 18:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Все найденное изъяли

В Донецкой области в городе Мариуполь правоохранители обнаружили большой схрон с боеприпасами.

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Об этом сообщили новости "Сегодня".

Весь арсенал расположен в одной из заброшенных зданий в Приморском районе города. Среди изъятого более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов и другие взрывоопасные предметы.

Видео: Сегодня

Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто мог быть причастным к незаконному хранению оружия. По данному факту следователи открыли уголовное производство.

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Напомним, ранее в Станице Луганской обнаружили тайник с ручными гранатами, запалами к ним и гранатометами. Изъяли почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ и один РПГ-18.

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Кроме того, мы сообщали, что в Киеве разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов.

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оружие Мариуполь боеприпасы Донецкая область тайник схрон
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