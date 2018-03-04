Более 80 взрывов за сутки зафиксировала ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 00:59

Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации на Донбассе

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 1 марта по 19:30 2 марта зафиксировала 84 взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 3 марта.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 50), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (72 взрывов)", – сообщили наблюдатели.

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, однако, почти аналогичное количество взрывов – 34 против 35 соответственно.

"28 февраля в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 4 боевых машины пехоты (БМП-2) возле Николаевки Второй", – говорится в отчете миссии.

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2 марта команда СММ видела 2 БМП-1 и 2 бронированные разведывательные машины (одну БРДМ-2 и одну БРМ-1К) возле н.п. Попасная, 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) на грузовике-платформе возле н.п. Счастье, 2 разведывательно-дозорные машины (БРДМ-1) рядом с н.п. Орехово-Донецкое, 1 БТР-3 в Авдеевке и 7 БМП-2 в районе н.п. Майорск.

"1 марта в неподконтрольном правительству районе мини-БПЛА СММ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), 3 минные тралы (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа в Донецке", – сообщили наблюдатели.

Ранее сообщалось, что в течение 3 марта боевики на Донбассе не стреляли по опорным пунктам украинских военных.

Напомним, в течение прошедших суток, 2 марта, боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, что привело к гибели одного военного.

Как сообщалось, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
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Источник:

"Сегодня"

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