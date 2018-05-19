"Большая лотерея": как вести себя при обстрелах Горловки, если рядом нет блиндажа и окопа

Активизация боевых действий под Горловкой и продвижение ВСУ в районе поселка Южный (Чигари) вынуждают жителей пока еще оккупированного боевиками т.наз. "ДНР" города учиться выживать в обострившихся условиях. Особенно это актуально в условиях, когда боевики с провокационной целью обстреливают Горловку.

В сети появилась инструкция о том, как вести себя при обстрелах, если рядом нет блиндажа и окопа, которую опубликовал блогер под ником Thunderbolt1488.

"Существуют две общепринятые модели поведения: Первая – это идти, как ни в чём не бывало, вжимая голову в плечи при звуках взрывов, делать вид что тебе абсолютно все равно. А вторая – это достать телефон и снимать всё происходящее на камеру, сопровождая всё весёлыми комментариями.

Обе эти концепции верны. Если вы из касты бессмертных. Для нормального же человека придётся делать некие необычные вещи, которые в обычной ситуации покажутся, мягко говоря, странными. Возможно, вам придётся упасть на землю, на асфальт, в лужу. Прямо там, где стоите.

Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов у вас будет выжить. И пусть окружающие подумают в этот момент, что вы трус. В следующий момент вы можете быть живым трусом, а они – дохлыми смелыми умниками, с разорванными телами и мозаикой мозгов на асфальте.

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С того момента, как начался обстрел, вы являетесь участником большой лотереи, призом в котором будет либо жизнь, либо острый металлический осколок, наматывающий на себя ваши кишки. Если первый взрыв не ваш, если вы живы, не ранены, то шанс выиграть первый приз значительно возрастают.

Часто в инструкциях пишут: "осмотритесь и лягте в углубление и т.д"... У вас не будет времени осмотреться, поэтому падайте прямо, где стоите, накрывая голову руками, по возможности закрывая уши и откройте рот. Всё! Лежите и ждите результатов розыгрыша.

Обычно пауза между падениями мин 5-20 секунд. Если прошло больше минуты от последнего падения – осмотритесь. Оцените расстояние до ближайшего бетонного здания и, выбрав момент, быстро бегите в открытую дверь. Шансов выжить в здании гораздо больше. Но не в ларёк или жестяной магазин.

Если вы оказались в автобусе, требуйте у водителя остановиться, выбегайте и ложитесь метрах в пяти от автобуса. Автобус прошивается осколками как масло ножом, а газовые баллоны становятся прекрасным подарком для решивших спрятаться за транспортным средством.

Находясь дома, отойдите от окон. Стёкла – прекрасный поражающий элемент. Зайдите в ванную либо в коридор. Моя жена обычно садится на пол, так чтобы голова не высовывалась за ванну. Я с сыном сижу в коридоре. Главное не паникуйте, возьмите телефон, если повезло со светом и интернетом.

Если вам страшно, можете выйти в подъезд, если есть настроение послушать паникующих соседей. Спускаться в подвал есть смысл, если это действительно подвал, а не полуподвальное помещение, выступающее на метр над землёй.

Другое дело – частный дом. Там нет другого выхода, как спуститься в погреб. И помните, нет никакого смысла бежать в городское бомбоубежище за три квартала, если это не анонсированная сиренами атака с воздуха. У вас будет больше шансов умереть по пути, чем за несущей стеной у себя дома.

Нужно понимать, что все приведённые советы не спасут вас от прямого попадания мины или снаряда. Возможно, эти советы кому-то покажутся смешными, хотелось бы чтобы они были кем-то исправлены или уточнены. Кем-то, выжившим, как и мы, после четырёх лет обстрелов в городской черте", – пишет блогер.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками Троицкого погибли мать, отец и ребенок. Семья пряталась в подвале и думала, что все закончилось и вышли, но прилетел последний снаряд боевиков.