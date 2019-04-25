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Большинство жителей оккупированного Донбасса считают, что их жизнь за год ухудшилась – опрос

Сегодня, 14:14

Среди проблем – военные угрозы и трудности с перемещением

Фото: Сегодня

Большинство жителей оккупированного Донбасса заявляют, что за последний год их жизнь ухудшилась.

Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы".

По словам аналитика Фонда, руководителя Центра исследований проблем РФ Национального института стратегических исследований Петра Бурковского, большинство опрошенных на КПВВ на Донбассе (49%) утверждают, что их жизнь в течение последних 12 месяцев ухудшилась.

"При этом 16% ответили, что жизнь стала невыносимой, а 33% еще могут справляться с ухудшением жизненных условий. Вместе с тем, 39% заявили, что условия жизни не изменились, а 10% – почувствовали положительные изменения. Остальные – не ответили", – отметил он.

По словам Бурковского, респонденты чаще всего называли угрозы военного характера и ограничение возможности быстрого и свободного перемещения между населенными пунктами (48% и 42% соответственно).

Вторым крупным блоком вопросов, которые беспокоят опрошенных, являются вопросы социального и правового характера.

Так, 25% ответили, что им трудно содержать свои семьи, 23% имеют сложности с получением медицинской помощи, 16% и 14% указывают на трудности с поиском работы и получением справедливой зарплаты.

24% сталкиваются с проблемами защиты своей собственности от преступников, а 17% испытывают проблемы из-за злоупотребления властью (угрозы, вымогательство взяток) должностными лицами с обеих сторон линии разграничения, 20% признали трудности в общении с родственниками, Бурковский.

Как отметил аналитик, одновременно исследование показало, что, хотя 44% граждан, опрошенных на КПВВ, часто сталкиваются с проблемой получения пенсий и других социальных выплат, однако только 23% признали, что эта проблема остается для них неразрешимой.

"Менее успешным, по словам опрошенных на КПВВ, является продвижение в решении проблем, связанных с оформлением различных документов (сталкивались с проблемой 49%, нерешенной она остались для 38%)", – добавил Бурковский.

Опрос проводился с 4 по 23 марта среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях (Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская).

Как сообщалось, переселенцев в Украине беспокоят цены на аренду жилья и стоимость коммунальных услуг.

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Тег опрос, Донбасс, уровень жизни, ОРДЛО

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Источник:

УНИАН

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