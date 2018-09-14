Борьба за экологию в Мариуполе начинает приобретать политическую окраску – эксперты

Сегодня, 23:20

Исполком горсовета Мариуполя собрал внеочередное заседание чтобы обсудить ситуацию с экологией и модернизацию медкомбинатов


Борьба за экологию в Мариуполе начинает приобретать политическую окраску. Поэтому исполком горсовета Мариуполя собрал внеочередное заседание.

Депутаты и общественность собрались из-за видео, которое появилось в сети несколько дней назад. На нем дети сначала жалуются на выбросы от меткомбинатов. Затем просят чиновников обратить внимание на экологическую ситуацию в Мариуполе. Видеоролик якобы сняли жители Мариуполя на собранные через соцсети деньги.

Болезненную для города тему экологии используют для политических манипуляций перед выборами, считает мэр Вадим Бойченко. Он предлагает перейти к конструктиву.

"Сейчас началось много манипуляций на тему экологии. То видео с детьми, сняли… Это просто политическая манипуляция. Нам не хватает коммуникации. Поэтому такие встречи будем проводить раз в две недели... Здесь мы будем предоставлять информацию о ходе модернизации на меткомбинатах", – сказал Вадим Бойченко, мэр Мариуполя.

Модернизацию действительно проводят. Постоянно. Так, агломерационная фабрика меткомбината выпускает сырье для производства чугуна. При этом возникает пыль и газ. Но трубы не дымят. Выбросы сократили благодаря трехступенчатой системе газоочистки. За последние 4 года в экологические проекты мариупольские меткомбинаты вложили 4 миллиарда гривен.

"Максимально, что мы можем утилизировать и поймать, мы делаем", – отмечает Энвер Цкитишвили, гендиректор меткомбината "Азовсталь".

Чтобы уменьшить количество выбросов, производство снизили наполовину. А два года назад утвердили 5-тилетний план реконструкции предприятия. Поэтому так "называемая борьба за чистый воздух" в соцсетях – не что иное, как предвыборная истерика, отмечают эксперты.

"Давление на оппонента, для раскачивания ситуации, участники выборов смогут идти на разные ухищрения. И, конечно, могут использовать темы экологии. Задача таких людей – поднять градус напряженности в обществе. Кто-то будет управлять толпой, кто-то будет манипулировать людьми, и если не разъяснять, не доводить реальное состояние вещей, то могут быть какие-то народные волнения на местах", – отмечает Василий Сметана, политический эксперт.

Ранее мы писали о том, что на предприятиях Метинвеста проводят экологическую модернизацию.

Как сообщалось, на "Азовстали" проведут модернизацию доменной печи.
видео, экология, меткомбинат

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Источник:

"Сегодня"

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