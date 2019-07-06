Борис Колесников объяснил, кто важнее армии и полиции в социальном государстве

В Украине около 13 млн пенсионеров, и им нужна помощь государства и бизнеса, говорит оппозиционный политик

Борис Колесников.

Украине необходимо поднять статус социального инспектора, так как именно они являются опорой по-настоящему социального государства. Об это заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников по итогам встречи с социальными инспекторами Константиновки Донецкой области.

Он отметил, что Украина должна начать перенимать опыт тех стран, которые смогли построить социально защищенные государства.

"Какие страны сейчас самые успешные в социальном плане? Конечно, это Северная Европа. Там социальный инспектор отвечает за все, в любом социальном государстве такой инспектор – это человек №1. Они даже во многом важнее, чем армия и полиция. Он знает, кому нужны, а кому нет субсидии, как живет каждая семья, какие у нее проблемы, кто и как учится в школе. А у нас государство часто помогает тем, кто не нуждается, а тем, кто нуждается – нет. Поэтому поднять статус социального инспектора в Украине, безусловно, нужно", – заявил Колесников.

Политик считает, что внедрение передовых информационных технологий, в частности, в сфере программного обеспечения, сможет облегчить работу социальных служб.

"Необходимо сделать единую социальную карту, единую базу данных. У нас сегодня ввели ID-карты вместо паспортов, но с ними нужно еще носить справку о прописке. Это – посмешище! Не нужно изобретать велосипед. Есть опыт Швеции, Дании, США, где эти службы работают на очень высоком уровне. Нужно просто перенимать лучший мировой опыт. Ничего невозможного нет", – подчеркнул оппозиционный премьер.

По словам Бориса Колесникова, в Украине сейчас порядка 13 миллионов пенсионеров, и практически всем им нужна помощь не только государства, но и бизнеса.

"У нас сейчас 50% бюджета находится в тени. И, чтобы пенсия выросла вдвое, достаточно того, чтобы все просто платили "белую" зарплату. Это очень важно, это – социальная ответственность. Как бы это не звучало, но, если вы платите зарплату в конверте, значит, вы обманываете наших стариков и наших бюджетников", – резюмировал политик.

Ранее новости Сегодня" сообщали, что Борис Колесников объяснил, что нужно для развития малого бизнеса.

Оппозиционный политик также подчеркивал, что власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Борис Колесников объяснил, кто важнее армии и полиции в социальном государстве". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"