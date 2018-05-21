Бой под Горловкой: боевики понесли значительные потери и бежали

Сегодня, 16:04

ВСУ тоже понесли потери – двое убиты, четверо ранены

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

После того, как две недели назад ВСУ отбили у боевиков поселок Южное под Горловкой, те не оставляют попытки вернуть населенный пункт под свой контроль и атакуют позиции украинских военных.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине данного села была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти", – говорится в сообщении 24-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"К сожалению, во время боестолкновения от огня врага погибли двое наших побратимом. Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Он, как ближайший побратим и заместитель возглавил подразделение после гибели Владимира Майбороды, продолжив славные традиции этого подразделения. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", – сказано в заявлении.

01_18

Ранее сайт "Сегодня" сообщала, что боевики перешли в наступление под Горловкой и теперь считают потери.

Также сообщалось, что боевики "ДНР" что-то затевают: под Горловку переброшен штурмовой батальон "Сомали".

горловка, боевики, диверсанты, наступление, потери ВСУ, Чигари, Чигири
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Бой под Горловкой: боевики понесли значительные потери и бежали". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Наступление Украины на Донбассе: эксперт дал неутешительный прогноз

Вчера, 16:05

Киев и Москва не могут себе позволить затяжной вооруженный конфликт, говорит Стивен Бланк

Украина

Боевики. Фото: AFP

Боевики звереют под Мариуполем и на Светлодарской дуге, ВСУ понесли большие потери

25 Апреля, 06:37

Бандиты в полтора раза увеличили чисто обстрелов
Загрузка...

Донбасс

Фото: AFP

Срезание или "выдавливание" украинских войск: эксперт назвал цели наступления боевиков на Светлодарской дуге

5 Марта, 10:59

Противник может преследовать несколько задач

Донбасс

В Горловке сложилась опасная ситуация. Фото: kochegarka.com.ua/

"Большая лотерея": как вести себя при обстрелах Горловки, если рядом нет блиндажа и окопа

19 Мая, 04:30

Нормальному человеку придётся делать вещи, которые в обычной ситуации покажутся странными.
Загрузка...