Бой под Горловкой: боевики понесли значительные потери и бежали

После того, как две недели назад ВСУ отбили у боевиков поселок Южное под Горловкой, те не оставляют попытки вернуть населенный пункт под свой контроль и атакуют позиции украинских военных.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине данного села была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти", – говорится в сообщении 24-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"К сожалению, во время боестолкновения от огня врага погибли двое наших побратимом. Один из них – командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Он, как ближайший побратим и заместитель возглавил подразделение после гибели Владимира Майбороды, продолжив славные традиции этого подразделения. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", – сказано в заявлении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщала, что боевики перешли в наступление под Горловкой и теперь считают потери.

Также сообщалось, что боевики "ДНР" что-то затевают: под Горловку переброшен штурмовой батальон "Сомали".