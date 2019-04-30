Боятся наступления ВСУ: боевики активно взялись за укрепление позиций

Командиров боевиков заподозрили в халатном отношении к маскировке позиций – ВСУ без проблем вскрывает оборону врага

Фото: Сегодня

Боевики на Донбассе не только могут сбить свой беспилотник, но и успешно "сдать" украинской армии свое местоположение – у врага проблемы с маскировкой позиций, что приводит к вскрытию их обороны силами Объединенных сил. Об это написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, командование "2-го АК "ЛНР" опасается наступления ВСУ на Кадиевку и Алчевск, в связи с чем по линии Сентяновка — Хорошее активно оборудуются опорные пункты во втором эшелоне. Также отмечается активное проведение инженерных работ, минирование отдельных участков за линией и усиление бронетехникой (зафиксировано размещение и маскировка нескольких взводов на БМП-1 в капонирах и на позициях).

В то же время у противника наблюдаются проблемы с дисциплиной: командир подразделений боевиков наплевательски относятся к требованиям по маскировке, из-за чего ВСУ без проблем вскрывают оборону врага.

"Командование "1-го АК "ДНР" категорически потребовало от командиров разных уровней, чьи подразделения выполняют боевые задачи на первой линии, тщательного и строго соблюдения мер маскировки, особенно касаемо перемещения транспорта и инженерного оборудования позиций. В соответствующей директиве говорится о халатном отношении ряда должностных лиц к этим вопросам, из-за чего противник (т.е. подразделения ОС) имеет возможность быстро вскрывать систему обороны подразделений оккупационных войск и "с помощью снайперского огня и внезапных обстрелов из различных огневых средств" наносить серьезные потери. Согласно информации командования оккупантов, в массе случаев работы по инженерному оборудованию подразделениями "1-го АК "ДНР" ведутся открыто, транспорт передвигается по "давно изученным противником (ВСУ) маршрутам", недостаточно организовано наблюдение и боевое охранение", – сообщает Тымчук.

Отметим, что боевики не только игнорируют указания своего начальства и пренебрегают "военными стандартами". Россия на Донбассе проводит ротацию, однако российские военные не стесняются обманывать своих командиров. В разведке сообщили подробности.

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