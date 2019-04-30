Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боятся наступления ВСУ: боевики активно взялись за укрепление позиций

30 апреля, 05:17

Командиров боевиков заподозрили в халатном отношении к маскировке позиций – ВСУ без проблем вскрывает оборону врага

Фото: Сегодня

Боевики на Донбассе не только могут сбить свой беспилотник, но и успешно "сдать" украинской армии свое местоположение – у врага проблемы с маскировкой позиций, что приводит к вскрытию их обороны силами Объединенных сил. Об это написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, командование "2-го АК "ЛНР" опасается наступления ВСУ на Кадиевку и Алчевск, в связи с чем по линии Сентяновка — Хорошее активно оборудуются опорные пункты во втором эшелоне. Также отмечается активное проведение инженерных работ, минирование отдельных участков за линией и усиление бронетехникой (зафиксировано размещение и маскировка нескольких взводов на БМП-1 в капонирах и на позициях).

В то же время у противника наблюдаются проблемы с дисциплиной: командир подразделений боевиков наплевательски относятся к требованиям по маскировке, из-за чего ВСУ без проблем вскрывают оборону врага.

"Командование "1-го АК "ДНР" категорически потребовало от командиров разных уровней, чьи подразделения выполняют боевые задачи на первой линии, тщательного и строго соблюдения мер маскировки, особенно касаемо перемещения транспорта и инженерного оборудования позиций. В соответствующей директиве говорится о халатном отношении ряда должностных лиц к этим вопросам, из-за чего противник (т.е. подразделения ОС) имеет возможность быстро вскрывать систему обороны подразделений оккупационных войск и "с помощью снайперского огня и внезапных обстрелов из различных огневых средств" наносить серьезные потери. Согласно информации командования оккупантов, в массе случаев работы по инженерному оборудованию подразделениями "1-го АК "ДНР" ведутся открыто, транспорт передвигается по "давно изученным противником (ВСУ) маршрутам", недостаточно организовано наблюдение и боевое охранение", – сообщает Тымчук.

Отметим, что боевики не только игнорируют указания своего начальства и пренебрегают "военными стандартами". Россия на Донбассе проводит ротацию, однако российские военные не стесняются обманывать своих командиров. В разведке сообщили подробности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, боевики, Тымчук

Вы сейчас просматриваете новость " Боятся наступления ВСУ: боевики активно взялись за укрепление позиций". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Паспортизация" ОРДЛО: известный российский поэт высмеял сторонников Путина

26 апреля, 15:22

Орлуша в стихах описал мрачную перспективу получения российского гражданства

"Жизнь нам это не улучшит": "паспорта" Путина не вызвали ажиотажа в ОРДЛО

26 апреля, 14:56

Российская оккупация настолько усложнила жизнь людям, что им уже не до паспортов РФ

ВСУ и правоохранителей привели в повышенную боеготовность

26 апреля, 10:28

Наев приехал на передовую и лично изучил положение и характер действий противника на самых угрожающих направлениях

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ

26 апреля, 07:16

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Что сказал Гриценко о возможном наступлении на Крым и Донбасс

Рианна соблазняет аппетитными формами в прозрачном белье

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги