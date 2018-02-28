Бойцы АТО отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге: видео ночного боя

Сегодня, 02:44

Бойцы подчеркивают, что на днях ряды боевиков пополнили новобранцы

фото facebook.com/pg/backandalive
фото facebook.com/pg/backandalive

Волонтеры опубликовали видео ночного боя, во время которого украинские бойцы отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге.

Видео боя обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым".

Украинские бойцы заявляют, что в них стреляют именно кадровые российские военные. Солдаты объясняют, что узнают их по манере выстрелов.

"Они часто выходят, почти каждый день почти каждую ночь. Вот к той "зеленке" метров 400, а внизу там узкий овраг. Они тем оврагом подходят еще ближе. Он хоть и заминирован, но тропинку они уже протоптали.

Вчера вот на 200 метров подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока артиллерия нам не дает даже голову поднять, "тройка" ДРГ подползает и начинает "кошмарить", – рассказывают военные.

Бойцы подчеркивают, что на днях ряды боевиков пополнили новобранцы.

"Взводный рассказывает, что оккупанты воюют в последнее время с особым рвением", – говорится в сообщении.

"На этом участке часто трудно ждать распоряжения о принятии боя. Боевики кроют наши позиции артой и лупят из "бех". Но как только в эфире звучит приказ – тут такое световое шоу начинается. Слышно и видно от Горловки до Бахмута", – констатировал взводный.

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Ранее сообщалось, что в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.

Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.
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