Бойцы АТО приехали в Европарламент рассказать о боях на Донбассе

Легендарный комбат киборгов Олег Кузьминых в Брюсселе впервые. Ради этого визита военную форму сменил на деловой костюм

Бойцы АТО приехали в Европарламент рассказать о том, что пришлось пережить, сражаясь в боях на Донбассе. Украинских военных в Брюссель пригласила польский политик Анна Фотыга. В Европарламенте армейцы впервые.

Легендарный комбат киборгов Олег Кузьминых в Брюсселе впервые. Ради этого визита военную форму сменил на деловой костюм.

Огромное количество заседаний, встреч, вопросов на повестке дня, которые высвечиваются на электронных табло, огромное количество журналистов

Три года назад Олег Кузьминых защищал Донецкий аэропорт. Его группа до последнего обороняла позиции, пока не попала в плен.

Об издевательствах боевиков над пленными и о российской военной технике на Донбассе.

Об этом европейским политикам он хочет рассказать.

"Я видел и общался с российскими гражданами, у кого есть паспорта России. Хочу донести до Европарламента мысли, которые высказывали люди с российским гражданством. Я видел форму армии РФ", – сказал он.

На заседании европарламента бойцов принимают тепло. Депутат от Польши, которая и организовала встречу, благодарит воинов за службу.

Заседание длилось чуть больше часа. Говорили о Минских договоренностях, реабилитации раненых и санкциях против России. Выступить успел каждый боец. Евродепутаты, в свою очередь, пообещали снова скоро приехать на передовую, чтобы лично оценить ситуацию.