Бойцы АТО приехали в Европарламент рассказать о боях на Донбассе

Сегодня, 22:39

Легендарный комбат киборгов Олег Кузьминых в Брюсселе впервые. Ради этого визита военную форму сменил на деловой костюм


Бойцы АТО приехали в Европарламент рассказать о том, что пришлось пережить, сражаясь в боях на Донбассе. Украинских военных в Брюссель пригласила польский политик Анна Фотыга. В Европарламенте армейцы впервые.

Легендарный комбат киборгов Олег Кузьминых в Брюсселе впервые. Ради этого визита военную форму сменил на деловой костюм.

Огромное количество заседаний, встреч, вопросов на повестке дня, которые высвечиваются на электронных табло, огромное количество журналистов

Три года назад Олег Кузьминых защищал Донецкий аэропорт. Его группа до последнего обороняла позиции, пока не попала в плен.

Об издевательствах боевиков над пленными и о российской военной технике на Донбассе.
Об этом европейским политикам он хочет рассказать.

"Я видел и общался с российскими гражданами, у кого есть паспорта России. Хочу донести до Европарламента мысли, которые высказывали люди с российским гражданством. Я видел форму армии РФ", – сказал он.

На заседании европарламента бойцов принимают тепло. Депутат от Польши, которая и организовала встречу, благодарит воинов за службу.

Заседание длилось чуть больше часа. Говорили о Минских договоренностях, реабилитации раненых и санкциях против России. Выступить успел каждый боец. Евродепутаты, в свою очередь, пообещали снова скоро приехать на передовую, чтобы лично оценить ситуацию.
видео, Европарламент, ато

Вы сейчас просматриваете новость "Бойцы АТО приехали в Европарламент рассказать о боях на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

фото facebook.com/93OMBR

Пушка и гранатометы: бойцы АТО рассказали, как заставили боевиков замолчать

Сегодня, 22:29

 Бой с врагом продолжался до вечера

Донбасс

Обстрелы продолжаются. Фото: пресс-центр штаба АТО

Ситуация в АТО: боевики бьют на Светлодарской дуге

Сегодня, 19:15

С начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал
Загрузка...

Бизнес

Фото: mil.gov.ua

Участникам АТО с инвалидностью помогут открыть бизнес

Сегодня, 14:35

Верховная Рада одобрила проект закона о разовой финансовой помощи

Донбасс

Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 27 февраля: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:25

Украинские военные понесли потери на востоке страны

Политика

Фото: Управление ГМС в Запорожской области

Рада ввела штрафы за нарушение запрета въезда в Украину: что теперь ждет иностранцев

Сегодня, 12:56

Также законопроект устанавливает штрафы для нарушителей при пересечении линии разграничения в АТО

Донбасс

Фото: AFP

Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Сегодня, 09:27

Противник продолжает нарушать договоренности
Загрузка...