Бойцы "Азова" уничтожили ДЗОТ боевиков: появилось видео ударов

Украинские военные сначала управляемой ракетой попали точно в укрепление врага, а потом "погоняли" боевиков

Скриншот.

Бойцы полка Нацгвардии "Азов" ударили ответным огнем по позициям врага, уничтожив одну укрепленную огневую точку. Соответствующее видео азовцы опубликовали на своем YouTube-канале.

На видео можно увидеть, как украинские воины "гоняют" боевиков и наносят по ним точные удары.

"Война на Донбассе продолжается. Полк "Азов" продолжает наносить сокрушительные удары по оккупантам. Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ (долговременная замаскированная огневая точка) оккупантов", – говорится в подводке к видео.

в свою очередь волонтер Юрий Мысягин в Facebook уточнил, что это произошло в районе Светлодарской дуги.

Также мы недавно писали, как батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге.

Напомним, на днях ВСУ под Горловкой уничтожили огневую точку боевиков. Военнослужащие 53-й бригады отомстили за своего бойца, который был ранен с той же позиции врага.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бойцы "Азова" уничтожили ДЗОТ боевиков: появилось видео ударов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"