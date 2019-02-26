Бойцы ООС уничтожили на Донбассе снайперскую пару боевиков
Украинские воины из Нацгвардии два дня следили за вражеским снайпером и его напарником
Военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Отмечается, что враг находился на своей огневой позиции и готовился к ликвидации украинских военных.
"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы", – говорят военные.
Заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцам за службу и наградил отличиями за высокий профессионализм.
Напомним, как мы сообщали на днях, 23 февраля ВСУ ликвидировали боевика "Пилота" из Молдовы. В соцсетях боевики пишут, что наемника в "бригаду-200" отправил меткий выстрел снайпера.
Также стало известно, что 24 февраля, на Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа". Оказалось, что бесславную "бригаду-200" пополнил предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.
Отметим, что в последнее время россияне устроили чуть ли не школу снайперов на Донбассе. По данным украинской разведки, в пригород Донецка везут выпускников российских военных вузов – на тренировку.
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