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Бойцы ООС уничтожили на Донбассе снайперскую пару боевиков

Сегодня, 11:15

Украинские воины из Нацгвардии два дня следили за вражеским снайпером и его напарником

Фото: Минобороны РФ
Бойцы ООС уничтожили на Донбассе снайперскую пару боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/503/8f1/5c75038f10d71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/503/8f1/5c75038f10d71.jpg Донбасс Украинские воины из Нацгвардии два дня следили за вражеским снайпером и его напарником

Военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что враг находился на своей огневой позиции и готовился к ликвидации украинских военных.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы", – говорят военные.

Заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцам за службу и наградил отличиями за высокий профессионализм.

Напомним, как мы сообщали на днях, 23 февраля ВСУ ликвидировали боевика "Пилота" из Молдовы. В соцсетях боевики пишут, что наемника в "бригаду-200" отправил меткий выстрел снайпера.

Также стало известно, что 24 февраля, на Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа". Оказалось, что бесславную "бригаду-200" пополнил предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.

Отметим, что в последнее время россияне устроили чуть ли не школу снайперов на Донбассе. По данным украинской разведки, в пригород Донецка везут выпускников российских военных вузов – на тренировку.

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Тег Донбасс, снайпер, ВСУ, боевики, ООС

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