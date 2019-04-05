Бойцы ООС взяли в плен боевика

Пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил

Фото: Facebook

Бойцы ООС взяли в плен боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg 2019-04-05T11:16:00+03:00 Донбасс Пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил

В ночь на пятницу, 5 апреля, на Донецком направлении, после короткого боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника, военнослужащие Вооруженных сил взяли в плен боевика. Об этом сообщили в пресс-службе командования Операции объединенных сил.

"Сегодня, 5 апреля, около 01.00 ночи, разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл наших позиций на Донецком направлении. Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника. В ходе короткого боя враг отступил, нашими военнослужащими взято в плен боевика российско-оккупационных войск. Пленный – Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826)", – говорится в сообщении.



Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил.

Напомним, за минувшие сутки, 4 апреля, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Как мы писали ранее, накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, однако в результате ответного огня два оккупанта уничтожены.

Кроме того, накануне своей годовщины командование ООС отметит труд и достижения военкоров и операторов новостей "Сегодня" телеканала "Украина", которые освещали события в прифронтовых регионах Донбасса и на передовой

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