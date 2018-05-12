Бойцы ВСУ на видео рассказали об обстрелах врага

Бойцы ВСУ объяснили, что враг пытается вывести их на бой, чтобы ударить артиллерией

Украинские воины, которые находятся на передовых позициях Вооруженных сил на Донбассе, рассказали о ежедневных обстрелах боевиков и их попытках спровоцировать наших военных, чтобы потом ударить из артиллерии крупных калибров. Слова бойцов с передовой у Павлополя сняли журналисты Военного телевидения.

"Сейчас, в основном, идет работа из стрелкового оружия – ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), ДШК (крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина), "Утес" (крупнокалиберный пулемет) с их стороны работает, СПГ (станковый противотанковый гранатомет), РПГ (реактивный противотанковый гранатомет)", – сообщил военный по имени Вадим.

Также он добавил, что боевики "к счастью, из артиллерии пока не работают, но видно, что из стрелкового оружия пытаются спровоцировать, вызвать нас на бой, чтобы потом массированно открыть огонь из артиллерии более крупного калибра – 120, 122 мм".

"Обстрелы начинаются, в основном, с наступлением сумерек. С наступлением сумерек враг активизируется, начинает вести обстрелы наших позиций. Если враг уже достает, провоцирует интенсивно, ведет прицельный обстрел, то мы, конечно, адекватно отвечаем, из того же оружия, из которого по нам ведется огонь", – заверил боец.

Другой украинский военный по имени Олег, сообщил, что его подразделение охраняет участок реки, "чтоб никто не переплыл, чтобы не зашли в тыл другим позициям".

"Все оружие заряжено и наготове, потому что непонятно что может быть. Большинство батальона знает свое дело и в любой момент прикроет", – резюмировал он.

Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, в чем главное отличие ООС на Донбассе от АТО.

Также командующий военной операцией предупредил противника, что в случае обстрелов позиций ВСУ ответ будет очень жестким.