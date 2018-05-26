Бойцы ВСУ под Мариуполем ликвидировали снайпера боевиков

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеского снайпера, который вел прицельный огонь по украинским позициям в районе Широкино. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

"Наиболее активные боевые действия продолжались на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. В ходе контрснайперской борьбы был уничтожен снайпер противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкино", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска - село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Также мы писали о том, что на протяжении минувших суток на Донбассе боевики применяли тяжелые минометы, артиллерию и танки. Двое бойцов ВСУ получили ранения и еще один – боевую травму. Всего позиции украинцев обстреливали 33 раза, а силы ООС были вынуждены 11 раз открывать ответный огонь.