Бойцы ВСУ под Мариуполем ликвидировали снайпера боевиков

Сегодня, 13:40

Под Широкино в результате антиснайперских действий уничтожили вражеского снайпера

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеского снайпера, который вел прицельный огонь по украинским позициям в районе Широкино. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

"Наиболее активные боевые действия продолжались на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. В ходе контрснайперской борьбы был уничтожен снайпер противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкино", — говорится в сообщении. 

Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска - село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Также мы писали о том, что на протяжении минувших суток на Донбассе боевики применяли тяжелые минометы, артиллерию и танки. Двое бойцов ВСУ получили ранения и еще один – боевую травму. Всего позиции украинцев обстреливали 33 раза, а силы ООС были вынуждены 11 раз открывать ответный огонь.
Донбасс, донецкая область, снайпер, широкино
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"Сегодня"

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