Бойцы ВСУ "заставили протрезветь" боевиков на Донбассе: опубликовано видео

Украинские воины рассказали, что ни одного дня под Широкино не проходит без обстрела от боевиков

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать село Широкино под Мариуполем, где расположены позиции украинских воинов. Напомним, что вот уже три года в селе нет ни одного мирного жителя – они были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянной угрозы для жизни. Видео на передовой Вооруженных сил Украины сняли журналисты Военного телевидения.

"За сутки противник обстреливал село из пулеметов, также из АГС (автоматический гранатомет станковый. – Ред.) и была пара приходов из РПГ (ручные противотанковые гранатометы. – Ред.). Мы дали достойный ответ, держимся!" – рассказал военнослужащий из Широкино по имени Владимир.

Его сослуживец Виктор добавил, что он не припоминает ни единого дня, который бы обошелся без провокаций боевиков: "Постоянно идут обстрелы, несмотря ни на какие договоренности".

В свою очередь, наши бойцы заверили, что дали достойный ответ противнику, который поставил боевиков на место и "заставил протрезветь" и на какое-то время утихнуть.

"Мы будем здесь до последнего, мы в своей стране. А враг пришел к нам, и мы его не приглашали. Поэтому сделаем все, чтобы он покинул нашу территорию, и в стране установился мир и порядок!" – пообещали украинцы.

Напомним, как мы сообщали ранее, за сутки 10 мая боевики совершили 55 обстрелов украинских позиций, и в том числе из орудий калибра 152 мм. Вражеским огнем были ранены трое бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что 9 мая только на Авдеевском направлении противник потерял пять человек погибшими и семь ранеными, о чем рассказали в штабе операции Объединенных сил.

Также напомним, что 9 мая боевики на Донбассе пошли на штурм. В результате атак боевиков погиб один военнослужащий ВСУ, еще пятеро получили ранения, а один – боевую травму.