Буксир "Корец" и судно "Донбасс" вошли в состав ОС

Судна должны стать основой украинского флота в Азовском море

Буксир "Корец" и судно "Донбасс" вошли в состав ОС 2019-02-21T22:33:00+02:00 Донбасс Судна должны стать основой украинского флота в Азовском море





Они смогли пройти Керченский пролив и теперь базируются в порту Мариуполя. Морской буксир "Корец" и поисково-спасательное судно "Донбасс" вошли в состав объединенных сил на Донбассе. Они должны стать основой украинского флота в Азовском море.

Корреспондент Александр Махов попал на борт буксира "Корец". Как изменилась судьба экипажа и какие задачи теперь выполняют моряки – в репортаже "Сегодня".

"Корец" – четвертое судно в карьере капитана Григоревского, но самое известное. В сентябре прошлого года морской буксир тянул через Керченский пролив поисково-спасательный корабль "Донбасс". Россияне были готовы их захватить, но команда буксира не поддалась ни на одну провокацию и добралась Азовского моря.

"Наша задача была главное – во время общения с диспетчерскими службами и пограничными подразделениями РФ формулировать свои фразы таким образом, чтобы нельзя было трактовать какую либо из этих фраз, как признание суверенитета РФ над территориальными водами вокруг Крыма и Крымского полуострова", – рассказывает командир морского буксира "Корец" Александр Григоревский.

Через два месяца путем "Корца" будут идти буксир "Яны Капу" и два артиллерийских катера. Россияне изменили тактику на более агрессивную и захватили экипажи в плен.

С тех пор как "Корец" прошел через Керченский пролив, задача экипажа кардинально изменились. Теперь он держит передний край обороны.

Морской буксир "Корец" имеет на вооружении только два спаренных крупнокалиберных пулемета. Но в нынешних условиях именно "Корец" является главной ударной силой военно-морского флота в Азовском море. Сейчас он защищает подступы к порту.

Но главная задача "Корца" – в море. Вблизи Мариуполя проходит единственный морской путь, которым ходят российские, в том числе и военные, корабли. Поэтому контролировать этот участок – крайне важно.

"В случае объявления войны Россией нам, или нами России – при обострении ситуации мы получим право уничтожать все транспортные средства, все суда, которые движутся под российскими флагами или в российские порты", – говорит командир морского буксира "Корец" Александр Григоревский.

Члены экипажа "Корец" теперь получают боевые выплаты – как фронтовики. К проходу через керченский пролив механик Александр хотел сойти на берег и отправиться воевать на передовую, но теперь передовая – за бортом его корабля.

"Когда выходим в море, есть ощущение такое, что мы действительно находимся на фронте. Потому что, когда нас встречают корабли Российской Федерации – ты не можешь быть уверен, что будет дальше ", – говорит первый заместитель механика морского буксира" Корец "Александр Музыка.

Из членов экипажа боевой опыт имеет только мичман Евгений. Воевал вблизи Широкино. И хотя нынешние собратья еще не нюхали пороха, в них не сомневается.

"Экипаж мотивирован и готов к любым стычкам", – уверяет мичман морского буксира "Корец" Евгений Туменко.

В Донецкую область Евгений приехал из Крыма, где служил до оккупации полуострова.

"Этот флаг, позади меня, он был снят с морского тральщика" Чернигов ", когда я служил. И перед тем, как выйти – я флаг взял, он до сих пор со мной ", – показывает мичман морского буксира" Корец "Евгений Туменко.

Вместе с флагом забрал и собаку. Евгений верит, что вернется в Крым на свой корабль. Мичман не сомневается – над полуостровом еще развеваться украинский флаг.

Ранее в Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами. В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС.

Также мы писали, что на вооружение Военно-морских сил Украины в 2019 году поступит еще один малый бронированный артиллерийский катер, а также два десантных катера "Кентавр". Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Демьяненко.

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