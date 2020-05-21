"Был лучшим наводчиком": что известно о погибшем на Донбассе герое "Сафоне"

В родном Павлограде у Евгения Сафонова остались вдова и двухлетний сын

В результате вражеских обстрелов на Донбассе 21 мая погиб солдат 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Сафонов, известный среди побратимов как "Сафон".

О случившемся сообщили на странице подразделения в Facebook.

"В 4 часа утра грузовик, на котором ехали "холодноярцы", попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб", – сообщили в бригаде.

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Отмечается, что из-за атаки еще пятеро бойцов получили осколочные ранения и контузии, но тяжелораненых среди них нет.

Погибший герой родился 25 ноября 1988 года в Павлограде Днепропетровской области. После начала войны в 2014 году он записался в добровольческий батальон "Айдар".

А в январе 2019 года он поступил на службу в 93-ю ОМБР, где бок о бок с земляками отвоевал ротацию под Авдеевкой и на Луганском направлении.

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"Могу сказать о нем только лучше. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком", – вспоминает погибшего солдата командир батальона.

В родном городе у Евгения Сафонова остались мать, брат, жена и двухлетний сын Денис.

Напомним, что накануне на Донбассе также не обошлось без потерь в ВСУ – погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов и еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили грузовик боевиков, который регулярно подвозил боеприпасы противнику. По словам военных, это произошло на Донецком направлении, но не уточнили, вблизи какого населенного пункта.

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