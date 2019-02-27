Был свидетелем расстрелов людей: на Донбассе задержан боевик

Предатель Украины также подтвердил, что самолет MH17 был сбит ракетой, выпущенной боевиками

Скриншот.

Был свидетелем расстрелов людей: на Донбассе задержан боевик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66c/e30/5c766ce30c3d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66c/e30/5c766ce30c3d2.jpg 2019-02-27T13:00:41+02:00 Донбасс Предатель Украины также подтвердил, что самолет MH17 был сбит ракетой, выпущенной боевиками

Украинские пограничники вместе с сотрудниками криминальной полиции Торецкого задержали гражданина Украины, который воевал за российско-оккупационные войска на Донбассе, в частности в бандформировании "Восток", сообщает штаб Объединенных сил.

На допросе задержанный рассказал, что еще в июле 2014 года, после отбытия наказания в одной из колоний на оккупированной территории за изнасилование, он добровольно пошел на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими, вплоть до расстрелов.

Силовики отмечают, что подтвердить преступную деятельность боевика помогли фото из соцсетей, где он снят на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета "Boeing 777". Он осуществлял охрану остатков самолета и подтвердил ракета, которой он был сбит, была выпущена из района оккупированного российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района.

Теперь в отношении задержанного боевика возбуждено уголовное производство.

Напомним, в начале февраля в Одессе СБУ задержала стрелка-зенитчика "ДНР". Но в мае 2016 года он покинул ряды боевиков "ДНР" и вернулся в Одессу. По информации СБУ, мужчина занимался незаконным изготовлением оружия.

А вот недавно, 21 февраля, стало известно о задержании одной из организаторов фейковых "выборов" на Донбассе. Женщина входила в "избирательную комиссию" оккупантов.

Также смотрите сюжет "Сегодня", как украинские военные задержали перебежчика, который хотел перейти на сторону боевиков.

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