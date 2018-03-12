Бьют из гранатометов и минометов: боевики атаковали украинских военных на Донбассе

Сегодня, 12 марта, боевики продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское. В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем ВСУ, украинские военные неуклонно соблюдают условия перемирия.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток боевики в зоне АТО неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки ВСУ понесли потери: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.