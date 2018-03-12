Бьют из гранатометов и минометов: боевики атаковали украинских военных на Донбассе

Сегодня, 18:58

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем ВСУ, украинские военные неуклонно соблюдают условия перемирия

Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Фото: пресс-центр штаба АТО
Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Фото: пресс-центр штаба АТО

Сегодня, 12 марта, боевики продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское. В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем ВСУ, украинские военные неуклонно соблюдают условия перемирия.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток боевики в зоне АТО неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки ВСУ понесли потери: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
Донбасс, ВСУ, ато

Вы сейчас просматриваете новость "Бьют из гранатометов и минометов: боевики атаковали украинских военных на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook пресс-центра штаба АТО

В АТО во время выполнения боевых задач погиб украинский солдат, еще трое ранены

Сегодня, 06:55

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Донбасс

Важно демонстрировать то, что люди, которые вернулись с войны, готовы к мирной жизни. Фото: Минобороны Украины

Реабилитация ветеранов АТО: эксперт рассказал о важной проблеме общества

Сегодня, 05:06

Люди продолжают заниматься самолечением или же просто пускают все на самотек
Загрузка...

Донбасс

Фото: gettyimages

День в АТО: один украинский военный погиб, двое - получили ранения

Вчера, 18:43

С начала суток боевики совершили три обстрела позиций ВСУ

Донбасс

Фото: AFP

"Перемирие" на Донбассе: боевики начинают наращивать боевую активность

Вчера, 14:13

За последние сутки боевики обстреляли позиции ВСУ пять раз

Донбасс

Долгое время в Украине отсутствовал единый стандарт психологической реабилитации ветеранов АТО. Фото: gettyimages

Реабилитация ветеранов АТО: волонтер рассказал, что должно измениться

Вчера, 04:30

По официальной статистике, около 500 ветеранов войны на Донбассе покончили жизнь самоубийством

Донбасс

Фото: пресс-центр штаба АТО

День в АТО: один украинский военный получил ранения

10 Марта, 20:00

С начала суток боевики три раза обстреляли позиции ВСУ
Загрузка...