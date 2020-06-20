Освобожденная из плена "ДНР" Валентина Бучок подорвалась на растяжке

В Донецкой области бывшая пленница т.н. "ДНР", активистка Валентина Бучок подорвалась на растяжке. Об этом сообщила медик 128-й бригады ВСУ Татьяна Борисенко на странице в Facebook.

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Медик уточнила, что инцидент произошел 20 июня возле дома пострадавшей.

"Сегодня возле своего дома подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок, женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит, которая говорит правду, сейчас в больнице", – отметила Борисенко.

Отметим, это уже не первый случай покушения на Валентину Бучок. "Сегодня" ранее рассказывали, как бывшей пленнице боевиков подбросили на огород гранату. К счастью, обошлось без жертв. Смертельную ловушку нашел на огороде ее муж. Он – военный и в тот момент находился в отпуске. Отправился косить траву у дома и разглядел гранату, прикрученную к тонкой проволоке.

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