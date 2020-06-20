Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Освобожденная из плена "ДНР" Валентина Бучок подорвалась на растяжке

20 июня, 11:35

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Пострадавшая находится в больнице

В Донецкой области бывшая пленница т.н. "ДНР", активистка Валентина Бучок подорвалась на растяжке. Об этом сообщила медик 128-й бригады ВСУ Татьяна Борисенко на странице в Facebook.

Реклама

Медик уточнила, что инцидент произошел 20 июня возле дома пострадавшей.

"Сегодня возле своего дома подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок, женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит, которая говорит правду, сейчас в больнице", – отметила Борисенко.

В тренде
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусу

Отметим, это уже не первый случай покушения на Валентину Бучок. "Сегодня" ранее рассказывали, как бывшей пленнице боевиков подбросили на огород гранату. К счастью, обошлось без жертв. Смертельную ловушку нашел на огороде ее муж. Он – военный и в тот момент находился в отпуске. Отправился косить траву у дома и разглядел гранату, прикрученную к тонкой проволоке.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс покушение растяжка пленник

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видеоДонбасс
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасов
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасовДонбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потериДонбасс
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять