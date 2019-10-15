Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении в совершении смертельной аварии

Следователи сообщили о подозрении бывшему сотруднику Службы безопасности Украины, который два года назад совершил смертельную аварию в Донецкой области и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, по данным следствия, в декабре 2017 года в поселке Алексеево-Дружковка водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП скончалась в больнице от полученных травм. Позже стало известно, что аварию совершил работник СБУ, который в дальнейшем уволился из правоохранительных органов.

В марте 2019 года уголовное производство было передано из Национальной полиции в ГБР. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Действия бывшего стража порядка были квалифицированы по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего". В случае, если его вина будет доказана, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили ДТП.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

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