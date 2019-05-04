Бывший боевик добровольно сдался правоохранителям в Донецкой области

В 2014 году несовершеннолетний парень повелся на пропаганду и примкнул к боевикам

Фото: Нацполиция

В Донецкой области экс-охранник админздания так называемой "ДНР" сдался украинским правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

В июне 2014 года 17-летний подросток пришел к боевикам помочь строить "русский мир". Когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, парень испугался и остался в родном городе. Но впоследствии снова решил вернуться к боевикам.

В августе 2014 года уехал в оккупированный Донецк и присоединился к одному батальонов так называемой "ДНР". В январе 2015 года парень охранял их административное здание. Следует отметить, что "база" находилась в пяти километрах от Донецкого аэропорта, поэтому с началом боев на территории ДАПу парень снова убежал.

Затем он узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности и добровольно сдался украинским правоохранителям.

После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения молодого человека могут освободить от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, недавно службе безопасности Украины по программе "Тебя ждут дома" сдался один из бывших главарей, экс-глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин.

Также, в Бахмуте 32-летняя участница незаконного вооруженного формирования добровольно сдалась в оперативно-розыскной отдел оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и полицейским.

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