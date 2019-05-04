Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Бывший боевик добровольно сдался правоохранителям в Донецкой области

4 мая, 15:38

В 2014 году несовершеннолетний парень повелся на пропаганду и примкнул к боевикам

Фото: Нацполиция

В Донецкой области экс-охранник админздания так называемой "ДНР" сдался украинским правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

В июне 2014 года 17-летний подросток пришел к боевикам помочь строить "русский мир". Когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, парень испугался и остался в родном городе. Но впоследствии снова решил вернуться к боевикам.

В августе 2014 года уехал в оккупированный Донецк и присоединился к одному батальонов так называемой "ДНР". В январе 2015 года парень охранял их административное здание. Следует отметить, что "база" находилась в пяти километрах от Донецкого аэропорта, поэтому с началом боев на территории ДАПу парень снова убежал.

Затем он узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности и добровольно сдался украинским правоохранителям.

После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения молодого человека могут освободить от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, недавно службе безопасности Украины по программе "Тебя ждут дома" сдался один из бывших главарей, экс-глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин.

Также, в Бахмуте 32-летняя участница незаконного вооруженного формирования добровольно сдалась в оперативно-розыскной отдел оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и полицейским.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег боевик, сдался, боевики Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " Бывший боевик добровольно сдался правоохранителям в Донецкой области". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе ликвидирована командир боевиков: в ВСУ показали фото

Сегодня, 11:56

Любительница "Русского мира" была командиром мотострелкового отделения в "армии ДНР"

Офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель: 250 ранены и уничтожены

Сегодня, 07:05

90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения, пишет Анатолий Штефан

ВСУ попали под обстрел на Донбассе, но дали отпор: враг считает потери

Вчера, 18:47

С начала суток оккупанты 16 раз открывали огонь по военнослужащим ВСУ

Командир боевиков "Корса" получила российский паспорт: в ВСУ показали ее фото

Вчера, 09:40

Предательница Украины, которая обстреливала украинских военных из "Градов", даже сменила фамилию в новом документе

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

8 наций, которым грозит вымирание

Земля плоская, США не летали на Луну и антипрививочники

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

«Хорошо, что я не занял первое место»: Ержан Максим

Россия испытывает на Донбассе систему орбитального подавления

В России недоверие к Путину достигло максимума

Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз

Ни одно насекомое не пролетит к вам в дом этим летом

Миниатюрный бесконтактный термометр iFeelGood

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Сегодня, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Что старит вас быстрее всего согласно знаку Зодиака

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?