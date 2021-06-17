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Бывший боевик "ЛНР" более пяти лет работал в полиции. Что о нем известно

17 июня 2021 14:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бывший боевик нашел убежище от "русского мира" в рядах Национальной полиции Украины, однако его разоблачили сотрудники Службы безопасности

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах полиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, фигурант присоединился к рядам Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

Силовики провели задержание бывшего боевика "ЛНР". Фото: ssu.gov.ua

Силовики провели задержание бывшего боевика "ЛНР". Фото: ssu.gov.ua

До этого, начиная с 2014 года, по данным СБУ, фигурант "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и во временно оккупированном Крыму, а затем – вернулся в Украину.

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Известно, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Мужчина был членом незаконного вооруженного "формирования Дремова". Фото: ssu.gov.ua

Мужчина был членом незаконного вооруженного "формирования Дремова". Фото: ssu.gov.ua

"По данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, возглавляемое гражданином РФ с позывным "Спец". Боевики "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в боестолкновениям под Рубежным и в Новоайдарском районе", – говорится в сообщении.

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Бывшего боевика "ЛНР" разоблачили только через пять лет. Фото: ssu.gov.ua

Бывшего боевика "ЛНР" разоблачили только через пять лет. Фото: ssu.gov.ua

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проверяется его причастность к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке поймали экс-боевика "ЛНР".

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Также напомним, СБУ разоблачила российского "священника", который пытал украинских военных.

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