Бывший "ДНРовец" расстрелял мирного жителя. Подробности дерзкого преступления

Правоохранители почти две недели искали вероятного убийцу – им оказался 35-летний ранее судимый местный житель – подробности трагедии

В доме подозреваемого копы обнаружили пистолет и автомат Калашникова. Фото: ГУНП

В Славянске полицейские задержали бывшего "ДНРовца", который застрелил 56-летнего мужчину. Тело погибшего нашли еще 8 мая, а злоумышленника удалось разыскать только сейчас.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП.

"Установлено, что к убийству причастен ранее судимый за сепаратизм и участие в незаконных вооруженных формированиях местный житель. Над раскрытием дерзкого преступления работали полицейские Донетчины под процессуальным руководством прокуратуры", – говорится в сообщении.

Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в гараже, расположенном в микрорайоне Целинный в Славянске.

Полицейские провели следственные действия и установили лицо, причастное к убийству. Им оказался 35-летний ранее судимый по ст. 260 Уголовного кодекса Украины житель Славянска.

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Следователи открыли сразу два уголовных дела. Фото: ГУНП

Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли пистолет – орудие преступления, автомат Калашникова и патроны к ним. Установлено, что оружие фигурант прятал со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Подозреваемому судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. По данному факту открыли уголовные производства по статьям "убийство" и "незаконное обращение с оружием".

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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