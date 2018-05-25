Бывший телохранитель Моторолы воюет за Украину на Донбассе
Журналист рассказал о встрече с бывшим боевиком на позициях ВСУ под Горловкой
На позициях Вооруженных сил Украины под Горловкой на стороне украинцев воюет бывший личный телохранитель известного главаря боевиков Моторолы. Об этом в своем Facebook рассказал журналист Андрей Цаплиенко.
"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это личного охранника Моторолы. Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину", – сообщил он.
Цаплиенко добавил, что, по мнению Листопада, "настало время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать их".
"Собственно, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки, нужен лишь приказ и немножко времени", – резюмировал журналист.
Напомним, 16 октября 2016 года в Донецке был убит известный боевик так называемой "ДНР" – гражданин России Арсен Павлов по кличке Моторола - он погиб в результате взрыва в лифте своего дома.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как главарь группировки "Сомали" Михаил Толстых по прозвищу Гиви и террорист "ДНР" Арсен Павлов, известный как Моторола, устраивали между своими подразделениями бои, когда приходило время платить зарплату боевикам.
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