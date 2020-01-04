Бывший узник "ДНР" рассказал, как россияне учили боевиков пытать пленных

Над узниками издевались и проверяли их на полиграфе

Фото: www.radiosvoboda.org

Освобожденный из плена боевиковОлег Галазюк рассказал, как россияне учат боевиков пытать своих узников. Своими впечатлениями мужчина поделился с "Радио Свобода".

Олег вернулся на свободную территорию Украины 29 декабря после крупного обмена. Он – преподаватель философии из Чистякова (до декоммунизации Торез – Ред.). Мужчина попал в плен уже во второй раз.

"Меня схватили на День независимости 24 августа 2017 года. Меня позвали в мариупольской Ялту (поселок под Мариуполем – ред.), я должен был там 7 дней отдыхать. Я думаю, что это была провокация, и уже все обо мне знали. Схватили на КПП Еленовка (блокпост группировки "ДНР"), при выезде. Надели мешок и повезли обратно в Тореза", – рассказал он.

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После этого Олега перевезли в Шахтерск, а спустя месяц – отвезли в Донецкое СИЗО. Там, кроме боевиков, он встречал и россиян.

"Есть такой объект "Изоляция". Там есть полиграф (подтверждали и другие уволенные – Ред.). На него приезжала специалистка-россиянка. Люди, которые учат, как пытать людей, – россияне. Вы знаете, что такое "тапик"? Это телефонный аппарат полевой индукционный катушечный. Человеку к языку, к гениталиям, в ванну запихивали эти электроды и "крутили" током. Поочередно "тапик" – полиграф, полиграф – "тапик", – рассказал Олег.

Напомним, не так давно на Донбассе украинские военные уничтожили еще одного боевика, который воевал на стороне террористов "ДНР". Погибший террорист имел отношение к пыткам пленных.

Также смотрите, как ВСУ под Мариуполем "прихлопнули" боевиков . На снятых кадрах видна серия ударов по позициям боевиков около Водяного, что под Мариуполем.

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