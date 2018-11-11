Чак Норрис и лучшие традиции СССР: в СБУ рассказали о псевдовыборах на Донбассе

Сегодня, 13:48

Американский киноактер и мастер боевых искусств лидирует в гонке кандидатов

Кремль поставил перед боевиками задачу сообщить до 12:00 о явке на организованные Москвой незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса не менее 50%. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

"Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже дешевого хлеба, но не более двух буханок в руки, овощей, масла", – отмечено в сообщении.

Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, которому массово отдают голоса немногочисленные "избиратели".

"Даже мобильная связь и сайт так называемого "Центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", – подытожили в СБУ.

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Как сообщалось, в оккупированном Донецке стартовали так называемые выборы "глав и депутатов парламентов" так называемой "ДНР". "Избирательные участки" открылись в 7 утра по киевскому времени. "СМИ" боевиков рассказывают о "хорошей явке" избирателей. Но, как сообщили "Сегодня" жители Донецка, на самом деле людей очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".

А в "ЛНР" заманивают продуктовыми ярмарками.

Ранее сообщалось, что за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.
СБУ, Донбасс, кандидаты, чак норрис, псевдовыборы

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Источник:

"Сегодня"

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