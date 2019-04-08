Часть Луганской области во время выборов осталась без телевидения

Телевизионщики просят вмешаться в ситуацию правительство

Часть Луганской области во время выборов осталась без телевидения 2019-04-08T21:00:29+03:00 Донбасс Телевизионщики просят вмешаться в ситуацию правительство

Без телевидения осталась часть Луганской области. Концерн РРТ, который занимается ретрансляцией каналов, задолжал более полутора миллиона гривен за электроэнергию. Из-за этого передатчики обесточены с 4 апреля. В Концерне РРТ ищут способ восстановить трансляцию. Телевизионщики же просят вмешаться в ситуацию правительство.

Ни новостей, ни кино, ни развлекательных шоу. Уже почти неделю несколько районов Луганщины полностью отключены от телевидения и радио. Причина – более чем полтора миллиона гривен долга за электроэнергию, который Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения задолжал "Луганскому энергетическому объединению".

Примечательно, что это уже не первое отключение. В марте передатчики Концерна РРТ не работали не менее двух суток в Полтавской и Сумской областях.

После отключения аналогового вещания, Концерн РРТ значительно снизил объем услуг телевизионной индустрии. И это, естественно, привело к снижению доходов. Только вот расходы Концерн оптимизировать не спешит и снижение заработка пытается компенсировать ростом тарифов на обеспечение цифрового эфира. Или еще проще просто отключением сигнала.

"Нельзя перекладывать свои проблемы, невозможность урегулировать свою коммерческую деятельность прямо на головы, на деятельность своих заказчиков. Такая бездеятельность концерна и допущение таких отключений вредит, прежде всего, населению Украины. Потому что это существенно ограничивает возможность населения в тех регионах, где происходит отключение, к постоянному потоку информации", – считает руководитель канала "Украина" Виктория Корогод.

"Не может быть так, что те компании, которые старательные, аккуратные, ответственные, качественные, честные, прозрачные – должны страдать от того, что кто-то что-то неэффективно делает. Сам факт отключения украинских вещателей в приграничных областях накануне выборов – он более чем странный", – отмечает президент медиагруппы Александр Богуцкий.

Примечательно, что долг Концерна РРТ за электроэнергию накапливается с начала года. Об этом интернет-издание "Детектор медиа" подтвердил руководитель концерна Сергей Микрюков.

По словам господина Сергея, сейчас ведутся переговоры по восстановлению электроснабжения передатчиков Концерна, поэтому более подробную информацию о сроках и условиях восстановления телевизионного вещания он пока не может сообщить.

Между тем медиагруппа "Украина" призвала правительство вмешаться в ситуацию с систематическими отключениями ретрансляторов. А зрителей – сообщать с помощью специальной формы на сайте канала "Украина" о всех случаях перебоев в речи.

Напомним, в Новгород-Сиверском остановили трансляцию пропагандистских каналов России. Семь российских пропагандистских каналов показывали в ресторане.

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