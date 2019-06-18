"Чех" и "Комар" больше не побеспокоят ВСУ: появились фото уничтоженных боевиков
Один из ликвидированных любителей "русского мира" принимал участие в штурме Донецкого аэропорта
На Донбассе противник регулярно несет потери. Теперь на двоих предателей Украины стало меньше. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные боевики и российские наемники) 12 июня пополнил боевик Дмитрий с позывным "Чех". Отмечается, что он участвовал на стороне оккупантов в боях за Донецкий аэропорт в составе бандформирования "Восток".
На следующий день, 13 июня, на фронте был ликвидирован Александр Комаревцев с позывным "Комар".
А тем временем на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Штаб Объединенных сил сообщал, что 16 июня враг 30 раз нарушил режим прекращения огня, из них два раза – с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери понесли и боевики, и ВСУ.
В свою очередь командование ООС проверило навыки бойцов по оборудованию позиций. Также появились кадры жилищных условий бойцов, в каких блиндажах живут военные.
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